Tolima vs Junior: alineaciones confirmadas para la final de Liga BetPlay

Nueva oportunidad tiene el Deportes Tolima con la obligación, la urgencia y la necesidad de romper las redes de manera tempranera del Junior de Barranquilla. La primera final de la Liga BetPlay 2025-I terminó con un resultado holgado del elenco barranquillero con un 3-0.

Alfredo Arias no pudo recuperar a Guillermo Celis, que, pese a que estuvo en la convocatoria no logró ser titular, ni tampoco entrar en el banquillo de suplentes. Tampoco contó con Javier Báez, y en su lugar estuvo Lucas Monzón de gran desempeño en los cuadrangulares.

Teófilo Gutiérrez tampoco fue inicialista y el plan salió a la perfección con su ingreso al campo de juego. No necesitó muchos minutos y dejó su huella con la provocación a Sebastián Guzmán que acabó con la expulsión del volante ibaguereño. Bajo esa sanción, Tolima no podrá contar con Guzmán en el campo de juego en el partido de vuelta.

Lucas González, por su parte, tuvo que cambiar la nómina y golpear el tablero sin la presencia de Sebastián Guzmán. Adrián Parra será el encargado nuevamente de buscar romper los ceros desde el arranque para poder revertir una serie abultada. Los cambios se dieron desde la portería con la presencia de Cristopher Fiermarín en lugar del brasileño Neto Volpi que sufrió el golpe de los tres goles.

ALINEACIÓN DEL DEPORTES TOLIMA

Antes de que se jugara la primera final, Lucas González dejó en claro que el Junior debía estar preocupado por los dos porteros que tiene el Tolima. No dio claves sobre el arquero que iba a tapar, y se terminó decantando por Neto Volpi. Sin embargo, afirmó que no iba a ser sorpresa si cada uno tenía un partido o si el de la ida repetía.

Para definir en casa se decidió por la presencia del uruguayo Cristopher Fiermarín como el primer cambio de dos que dispuso en la nómina titular Lucas González.









Aunque se especulaba que podía haber un revolcón en la nómina titular del Deportes Tolima, Lucas González no quiso cambiar muchas cosas. Más allá del arquero uruguayo, la otra novedad pasa por Samuel Velásquez que reemplazará a Junior Hernández.

En ese orden de ideas, la zaga estará conformada por Yhormar Hurtado y Samuel Velásquez como laterales por derecha e izquierda respectivamente. Marlon Torres y Anderson Angulo de centrales, Bryan Rovira y Juan Pablo Nieto en la medular. Luego, Jersson González y Mauricio González por los costados, Kevin Pérez y como referente de área, Adrián Parra.

NÓMINA DEL JUNIOR DE BARRANQUILLA

En la antesala del partido, Alfredo Arias dejó claro que no había por qué cambiar un plan que salió a la perfección en Barranquilla. Aunque sabe que esto es otro partido y que seguramente el Deportes Tolima saldrá en busca de romper los ceros, el uruguayo sentenció la misma nómina del primer partido.

A diferencia del partido pasado en Barranquilla, Guillermo Celis sí logró ser de la lista oficial del Junior esperando su lugar en el banquillo de suplentes, y, nuevamente, se decantaron por Lucas Monzón por encima del paraguayo Javier Báez.









Bajo ese panorama, en el arco, Alfredo Arias tendrá la seguridad del uruguayo Mauro Silveira. En la zaga defensiva estarán Jhomier Guerrero y Yeison Suárez como laterales por derecha e izquierda, respectivamente. Los centrales, Jermein Zidane Peña con Lucas Monzón.

Pasando a la medular, Didier Moreno junto con Jesús Rivas, Yimmi Chará adelantado para dejar en el frente de ataque a Guillermo Paiva y a su lado, José Enamorado con Bryan Castrillón, justamente, los autores de los goles en el 3-0 en Barranquilla.