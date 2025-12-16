Medellín tiene una ventaja en Copa BetPlay: la localía pesa

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín dejaron todo abierto después de que igualaran sin goles en el primer partido de la Copa BetPlay. El Atanasio Girardot acogió un escenario verde y rojo con la localía verdolaga. Los ‘Poderosos’ definen todo en casa y quieren volver a sacar petróleo.

Con la igualdad sin goles, Medellín se frota sus manos para dar un golpetazo en su cancha y ante su acérrimo rival. Este partido es esencial para el semestre de los dos clubes antioqueños que quieren despedirse del 2025 con un título. Ambos jugarán competencias internacionales en el 2026. Los ‘Poderosos’ actuarán en la Copa Libertadores y por ahora, Nacional en la Sudamericana.

Alejandro Restrepo quiere conseguir el título que ha sido esquivo en las anteriores ediciones de la Liga BetPlay. Lo perdió contra Santa Fe en el semestre pasado y tiene chance de oro, especialmente, porque la localía del cuadro antioqueño pesa bastante en las pasadas finales que ha disputado de la Copa.

LA ESTADÍSTICA QUE LE DA LA MANO AL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Este puede ser el cuarto título de la Copa BetPlay para el Medellín. Se acercarían cada vez más a Atlético Nacional que por ahora suma siete. Durante los últimos años en este certamen, el elenco ‘Poderoso’ se ha hecho fuerte en condición de local en el Atanasio Girardot en las finales.

En 2019 superaron al Deportivo Cali cerrando la serie en el Atanasio Girardot. El primer sorbo en el estadio de Palmira acabó con un empate a dos goles y en la vuelta, los antioqueños ganaron con un marcador de 2-1 para alzar su segundo trofeo.

El año siguiente volvieron a ser campeones con un escenario similar. Como fue un año de pandemia, solo se jugó un partido. No hubo una serie de ida y vuelta, solo un juego en el Atanasio Girardot con un empate a un tanto que permitió que accedieran a la fase de los lanzamientos desde el punto penal y alzaron la copa con un 5-4.

Sin duda alguna, estos datos confirman que el Medellín se hace fuerte en su propio estadio, pero no ha sido el único recinto deportivo que los ha visto ser campeones en la Copa BetPlay. En 1981 enfrentaron al Deportivo Cali en la ida en casa con un 3-1 y en condición de visitante igualaron a dos tantos para obtener su primer título.

HAY SUPERIORIDAD EN FINALES CONTRA NACIONAL

Terminar en casa le ha dado la mano en el último tiempo en la Copa BetPlay, pero, además, el cuadro ‘Poderoso’ cuenta con un historial positivo frente a su acérrimo rival. El primer dato se dio en 1955 cuando el torneo era de un año completo y quien sumara más puntos en el todos contra todos, era el campeón.

Medellín logró quedarse con el liderato sacando importantes diferencias. Cerraron el certamen con 44 unidades, mientras que Atlético Nacional terminó segundo con 39 puntos. Luego hubo otra oportunidad en el 2004 con formato de cuadrangulares y final de ida y vuelta.

En aquella oportunidad, arrancaron de local con un resultado a favor de 2-1 y en condición de visitante igualaron sin goles para gritar campeón, nada más ni nada menos que frente a su clásico oponente en el Fútbol Profesional Colombiano. Este será un nuevo escenario que puede marcar la superioridad ‘Poderosa’ en finales y cerrando con su localía.