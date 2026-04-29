Traición en Cali dejaría por fuera a uno de los jugadores más importantes

Deportivo Cali es uno de los equipos del momento en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque está a punto de ingresar dentro de los ocho mejores y conseguir junto con ello su clasificación a la siguiente instancia de la competencia, sino porque ya se empieza a hablar de lo que pasará en el mercado de fichajes.

El cuadro 'azucarero' tomó un rostro completamente diferente con la llegada de Rafael Dudamel al equipo, comenzaron a sumar victorias importantes, pero hay otro acontecimiento que se está robando todas las miradas y es la posible no renovación de Avilés Hurtado, quien justamente habló al respecto.

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Avilés Hurtado tendría los días contados en Cali

Cali ha venido de menos a más en la presente temporada del Fútbol Profesional Colombiano y en este momento estaría a una victoria y, de cierta manera otros resultados, de quedarse con uno de los ocho cupos a la siguiente instancia de la competencia.

Rafael Dudamel se topó con un equipo lleno de grandes figuras como lo son Juan Dinneno, Pedro Gallese, Daniel Giraldo, pero también un experimentado jugador como el propio Avilés Hurtado, quien sigue dando de qué hablar a pesar de su avanzada edad.

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El delantero decidió asumir un nuevo reto con el cuadro 'azucarero' con 39 años y arribó en la temporada 2025, pero su contrato estaría a punto de llegar a su fin.

Avilés reveló que, a pesar de que su vinculación con el club está a punto de llegar a su fin en el mes de junio, no ha recibido notificaciones sobre su posible renovación, lo que lo dejó decepcionado por la relación que tiene con el equipo.

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¿Cómo le ha ido a Avilés Hurtado con Cali?

Tras un breve paso por Pachuca de México, Avilés aterrizó de nuevo en el Fútbol Profesional Colombiano para jugar desde el segundo semestre de 2025, lo que le ha permitido sumar 34 partidos, más de 2.000 partidos dentro del terreno de juego en donde se ha reportado con 12 anotaciones y un gol.

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