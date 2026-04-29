River Plate negocia por delantero de la Selección Colombia

La Copa Mundial 2026 está a punto de iniciar, las selecciones han venido llevando a cabo enfrentamientos previos como preparación y los respectivos jugadores también se mantienen al día con sus clubes mientras llega el momento de debutar.

La Selección Colombia es justamente una de las selecciones protagonistas para este nueva edición del certamen mundialista por el buen nivel en el que se encuentran sus jugadores. Sin embargo, el futuro de uno de ellos en su club todavía es incierto, ya que Internacional buscaría vender a Rafael Santos Borré y River Plate, un viejo conocido del club, estaría en sus planes.

Lea también Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 17 tras nuevo empate de Colombia

Borré sería nuevo delantero de River Plate

El posible regreso de Rafael Santos Borré a River Plate ha comenzado a tomar fuerza en el mercado de fichajes y ya genera ilusión entre los hinchas del conjunto “millonario”. El delantero colombiano, recordado por su etapa exitosa en el club argentino, aparece nuevamente en el radar como una opción para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

Borré dejó una huella importante durante su paso por River, donde se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo. Bajo la dirección de Marcelo Gallardo, el atacante vivió sus mejores años, fue pieza fundamental en la obtención de títulos internacionales como la Copa Libertadores y locales, lo que lo convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Actualmente, el futuro del delantero es incierto en Brasil, situación que abre la puerta a un posible retorno a River Plate, en donde ven con buenos ojos su regreso, no solo por lo que representa en lo deportivo, sino también por su conocimiento del club y su rápida adaptación al sistema de juego.

Desde el entorno del jugador no se descarta la posibilidad, aunque todo dependerá de factores económicos y contractuales. El salario de Borré y su situación con su club actual son elementos clave que River deberá resolver si quiere concretar la operación.

¿Cómo le ha ido a Borré con Internacional?

Tras su breve paso por el Werder Bremen en la Bundesliga, Rafael Santos Borré arribó en la temporada 2024 a Internacional de Brasil, habiendo jugado hasta el momento 97 partidos, más de 6.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con 25 goles y 9 asistencias.

Próximo partido de Rafael Santos Borré con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que Borré podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.