América aclaró el tema del fichaje de Yeison Guzmán: esto dijo Tulio Gómez

Infortunadamente, el América de Cali ha tenido algunos resultados irregulares en la Liga BetPlay que inquietan bastante para afrontar la Copa Sudamericana. Sin embargo, entre sus mejores fichas está nada más ni nada menos que el goleador, Yeison Guzmán que ya suma más de diez tantos con el cuadro escarlata.

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Como volante ofensivo, Yeison Guzmán ha superado a los delanteros, Yojan ‘Papula’ Garcés, Daniel Valencia, Adrián Ramos y Tomás Ángel que no han sido esos artilleros en el arco rival que necesita David González para obtener los resultados deseados tanto en el rentado local como en el plano internacional.

Llegó en condición de préstamo procedente de Fortaleza de Brasil con una opción de compra obligatoria si se cumplían algunos objetivos con sus cifras goleadoras. De hecho, con los diez tantos que ya lleva el antioqueño, parece que el cuadro vallecaucano tendría que activar esa compra y pagar el fichaje del ex Deportes Tolima.

A lo largo de la semana, ese ha sido el tema de conversación con el América de Cali, y, después de la especulación, el máximo accionista del cuadro escarlata se refirió al tema de Yeison Guzmán.

TULIO GÓMEZ REVELÓ CUÁNDO FICHARÁN A YEISON GUZMÁN

Si bien es cierto que Yeison Guzmán ya cumplió los objetivos que se estipularon en el préstamo con la opción de compra obligatoria, esto no se activaría en estos momentos. De acuerdo con la información que dio Tulio Gómez en Zona Libre de Humo, no es una cuestión de asegurarlo el día de mañana.

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Justamente, el máximo accionista dejó claro que, “lo de Yeison Guzmán es para diciembre, no es para mañana, el contrato tiene unos indicadores que ya se cumplieron y en diciembre lo vamos a comprar, no por obligación, sino por convicción”.

Así las cosas, con esto se cierran los rumores que avisaban que América debía poner ya el dinero sobre la mesa para fichar al volante. Todo será en diciembre cuando termine el préstamo inicialmente en diciembre de 2026. El club espera definir su fichaje antes de que termine el año.

LOS RETOS DE YEISON GUZMÁN EN EL AMÉRICA DE CALI

Ya con esos diez tantos que cumple los objetivos definidos en el préstamo al América de Cali, el antioqueño tendrá que liderar el proyecto en lo que resta de la Liga BetPlay para sellar la clasificación para las fases finales y, además, deberá afrontar los retos de la Copa Sudamericana.

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En la Copa Sudamericana, el club escarlata deberá visitar a Macará, luego enfrentará a Alianza Atlético de Perú y finalizará con Tigre en la primera ronda. En busca de sellar el paso a los octavos de final, América definirá la fase de grupos en condición de local en el Estadio Pascual Guerrero.