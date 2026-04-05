Una tristeza más para Rodallega en Santa Fe: parece que el goleador se está cansando

Independiente Santa Fe se puso al día de manera oficial con su calendario de Liga Betplay a puertas de iniciar también con la Copa Libertadores. El rojo bogotano se midió ante Deportes Tolima por el duelo atrasado de la fecha 10, pero no sacó el resultado esperado.

El equipo comandado por Pablo Repetto estaba obligado a sumar de a tres puntos para volverse a meter en la lucha por uno de los cupos dentro de los ocho mejores equipos de la competencia para clasificar a la siguiente instancia, pero a duras penas logró rescatar un empate, lo que causó que Hugo Rodallega volviera a salir del campo de juego desilusionado.

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Hugo Rodallega decepcionado tras un nuevo empate de Santa Fe

El Estadio Manuel Murillo fue el escenario deportivo encargado de abrirle las puertas a un nuevo duelo de Liga Betplay, esta vez entre Tolima y Santa Fe, en donde hubo lluvia de goles, pero también repartición de puntos tras haber empatado.

El duelo terminó con un marcador de 2-2 en donde uno de los protagonistas fue justamente Hugo Rodallega, quien se encargó de empatar el duelo sobre el minuto 19 tras haberlo empezado perdiendo de manera muy temprana con la anotación de Jersson González.

El goleador de 40 años se volvió a reportar con un tanto con la camiseta del cuadro 'cardenal', pero no fue suficiente para volver a cantar victoria en la liga local, por lo que Rodallega se expresó de manera desilusionada al respecto, ya que la idea era clara, llegar a sumar de a tres puntos en una plaza que, aunque sea difícil, ya saben lo que es ganar allí. Aunque de igual manera resaltó la gran labor con la que cumplieron sus compañeros dentro del campo.

"Nos vamos tristes porque en realidad veníamos buscando los tres puntos. Queríamos ganar porque era muy necesario para nuestras aspiraciones, pero creo que el comportamiento del equipo fue muy bueno y también debemos quedarnos con el esfuerzo".

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¿Cómo quedó Santa Fe en la tabla de posiciones tras el empate con Tolima?

Santa Fe apenas subió una casilla con 19 unidades y quedó a tres unidades del Internacional de Bogotá que se mantiene en la octava posición de la tabla general. Así las cosas, de esta manera está la clasificación tras este empate a dos goles:

1. Atlético Nacional | 31 puntos | +18 DG

2. Deportivo Pasto 28 puntos | +4 DG

3. Deportes Tolima | 27 puntos | +11 DG

4. Once Caldas | 25 puntos | +7 DG

5. Junior de Barranquilla | 25 puntos | +1 DG

6. América de Cali | 24 puntos | +9 DG

7. Deportivo Cali | 22 puntos | +4 DG

8. Internacional de Bogotá | 22 puntos | -2 DG

9. Millonarios | 21 puntos | +8 DG

10. Llaneros | 20 puntos | +2 DG

11. Atlético Bucaramanga | 19 puntos | +5 DG

12. Independiente Santa Fe | 19 puntos | -1 DG

13. Águilas Doradas | 19 puntos | -2 DG

14. Medellín | 17 puntos | 0 DG

15. Fortaleza | 16 puntos | -6 DG

16. Jaguares | 14 puntos | -13 DG

17. Cúcuta | 12 puntos | -8 DG

18. Alianza | 12 puntos | -13 DG

19. Boyacá Chicó | 11 puntos | -10 DG

20. Deportivo Pereira | 6 puntos | -14 DG

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¿Cómo le ha ido a Rodallega con Santa Fe en la temporada 2026?

Hugo empezó con pie derecho el 2026 al ser protagonista de la Superliga Betplay anotando dos goles para darle el título a Santa Fe, pero su olfato goleador se vio perdido en las primera fechas de la Liga Betplay.

Hasta el momento ya ha tenido la oportunidad de jugar 17 partidos en la temporada, más de 1.300 minutos en donde ha logrado reportarse con cinco goles y una asistencia.