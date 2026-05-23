VIDEO - Jordan Barrera brilla en Brasil: golazo en empate de Botafogo con Sao Paulo

El mediocampista colombiano Jordan Barrera fue este sábado 23 de mayo la gran figura de Botafogo en la visita a Sao Paulo en partido válido por la fecha 17 del Brasileirao.

Barrera, que comenzó el compromiso como suplente, se destacó al anotar en el último minuto el empate de su equipo.

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Golazo de Jordan Barrera en el empate de Botafogo con Sao Paulo

Con el marcador en contra 0-1, el entrenador Franclim Carvalho mandó en el minuto 63 al terreno de juego al colombiano Jordan Barrera en lugar de Kauan Toledo.

Desde su ingreso, Barrera trató de asociarse con sus compañeros y generar juego ofensivo.

Sin embargo, fue hasta en el minuto 89 cuando pudo conseguir la anotación del empate.

El colombiano aprovechó un mal despeje, luego de un tiro de esquina, para controlar el esférico y justo antes de ser presionado por los defensores de Sao Paulo sorprendió con un fuerte remate de volea con su pierna derecha.

El disparo de Barrera sorprendió al portero rival, que se quedó estático y sin reacción.

Jordan Barrera, la figura

Jordan Barrera fue destacado como la gran figura del partido entre Sao Paulo y Botafogo que finalizó empatado 1-1.

Barrera recibió una puntuación de 7,7 para el portal internacional SofaScore.