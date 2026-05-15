Todo parece indicar que el director técnico Leonel Álvarez llegará al Deportivo Independiente Medellín, que, como bien se sabe, es entrenado actualmente y de manera interina por Sebastián Botero.

“LEONEL ÁLVAREZ será el nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín”, informó el periodista Mariano Olsen, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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Se espera el anuncio oficial

Habrá que esperar para conocer si el asunto se hace oficial o no. Muchos hinchas del poderoso de la montaña esperan que Leonel Álvarez asuma el cargo. El último equipo del estratega fue Atlético Bucaramanga.



Y ya que se abordan temas del Deportivo Independiente Medellín, que no clasificó a las finales de la liga colombiana del primer semestre del año, hace unas horas se conoció que Federico Spada dejó su cargo como gerente deportivo.

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La salida de Spada

“El Equipo del Pueblo S.A. informa a toda su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que Federico Spada dejará su cargo como Gerente Deportivo de la institución”, señaló la institución.



“Esta es una decisión que Federico tomó y comunicó desde el pasado mes de enero, en conjunto con su familia. Sin embargo, fiel a su compromiso con el club, acordó permanecer en funciones hasta la finalización de nuestra participación en la CONMEBOL Libertadores este 31 de mayo, con el propósito de acompañar al equipo en el cumplimiento de los objetivos del primer semestre”, añadió.

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Restrepo había salido semanas antes

Antes de la salida del gerente deportivo y del anuncio de Sebastián Botero como director técnico interino, el club comunicó la separación de caminos con Alejandro Restrepo. Ese tema se hizo oficial cuando Medellín todavía tenía chances de clasificar a las finales.



“Durante su gestión, entre 2023 y 2026, Federico lideró un proceso que le devolvió al club competitividad, estabilidad y proyección. Bajo su dirección, el equipo volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano, alcanzando instancias finales y compitiendo de manera constante en torneos internacionales, siendo el DIM el club que más puntos sumó entre CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana desde 2023”, sentenció el equipo, entre otras cosas más.









