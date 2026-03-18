Yepes tomó decisión con lo que pasará con su futuro en Deportivo Cali

Deportivo Cali afronta una nueva etapa en su historia bajo el cargo de Rafael Dudamel, un viejo conocido del club que llegó a reemplazar a Alberto Gamero tras los malos resultados que obtuvo en el inicio de la temporada 2026 y que lo dejaron bastante cerca de la zona del descenso.

Ahora, el estratega venezolano está obligado a recomponer el camino del cuadro 'azucarero' a mitad de la Liga Betplay de apertura y se pensaba que lo iba a hacer de la mano de Mario Alberto Yepes, otra gran figura que pasó por Cali, pero el ex capitán de la Selección Colombia contó la verdad sobre su supuesto proceso de vinculación.

Yepes desmintió su llegada a Cali

El mal rendimiento deportivo en la competencia local fue lo que le terminó costando el cargo a Alberto Gamero, quien tras la derrota ante Once Caldas anunció su renuncia, dándole paso a la mesa directiva de escoger a su reemplazo para corregir el camino que dejó y en donde el candidato idóneo que ya fue presentado es Rafael Dudamel, quien vuelve a casa para intentar salir campeón de nuevo.

El venezolano llegó "pisando fuerte", ya llevó a cabo sus primeros entrenamientos, cuenta con una plantilla de jugadores bastante fuertes y también se habló sobre la posibilidad de imponer condiciones en la conformación de su cuerpo técnico, en donde se habría evaluado contar con Mario Alberto Yepes como asistente técnico.

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En su momento hubo dos versiones sobre su regreso al 'azucarero'. La primera indica que Mario Alberto Yepes sería nuevo integrante del comité del Deportivo Cali, y la otra, que viene de Súper Combo del Deporte, Rafael Dudamel habría llamado al exdefensor central de la Selección Colombia y del elenco verdiblanco ofreciéndole el cargo de asistente técnico.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer por parte del propio Yepes que esta situación nunca fue verídica y que no recibió ningún llamado por parte de Dudamel para integrar su cuerpo técnico, un hecho que puede llegar a afectar la ilusión del hincha de Deportivo Cali.

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¿Cuándo debuta Rafael Dudamel como técnico de Cali?

Dudamel llega a asumir un nuevo reto en el banquillo del cuadro 'azucarero', tal como lo hizo en la temporada 2021-22, tras varios meses en los que no había vuelto a dirigir por la inesperada salida que tuvo en Deportivo Pereira.

El venezolano comenzará esta etapa a partir del miércoles 18 de marzo cuando se mida ante Independiente Santa Fe, el cual no viene con un buen rendimiento deportivo y por lo cual se podría aprovechar para sacar sus primeros tres puntos.

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¿Cómo le fue a Rafael Dudamel con Deportivo Cali?

El venezolano de 53 años arribó al cuadro 'azucarero' en septiembre de 2021 y en un par de meses logró sacar campeón al equipo de la Liga Betplay. Completó un total de 55 partidos en los que dejó un saldo de 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas.