Liga de Naciones: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 8

Este viernes 5 de junio se jugó la penúltima jornada de la Liga de Naciones con vibrantes partidos y con resultados que movieron la tabla de posiciones. De hecho, la gran noticia es nada más ni nada menos que la clasificación de Colombia y de Argentina de manera anticipada para el Mundial de 2027 en Brasil.

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Sin duda alguna, eso era algo que parecía ya estar definido, dado que Argentina y Colombia eran las líderes antes de arrancar esta octava jornada con 14 unidades, pero con mejor diferencia de gol de la ‘Albiceleste’. Por su parte, Paraguay tenía la chance de meterse en la pelea por la tercera y cuarta casilla por tener el camino más sencillo contra Bolivia.

Efectivamente, Paraguay aprovechó este hecho para golear a Bolivia y para acercarse a las primeras cuatro casillas. Ecuador le remontó a Chile en condición de visitante y con ese detalle, las ecuatorianas tomaron esa cuarta posición que les dará la oportunidad de disputar la repesca internacional para el Mundial.

Aunque Venezuela descansó, Chile no aprovechó la oportunidad que tenía en condición de local para bajar a las venezolanas de esa tercera posición. La ‘Vinotinto’ respira para buscar la repesca internacional en la última fecha, mientras que las chilenas descansarán.

RESULTADOS DE LA LIGA DE NACIONES FECHA 8

Se acerca el final de la Liga de Naciones y en esta penúltima jornada, todos los partidos se jugaron a la misma hora. Goles iban y venían, sobre todo en el partido entre Bolivia vs Paraguay. Solo hubo un empate en la fecha entre Argentina 1-1 Perú.

Los goles fueron protagonistas encada partido. Colombia ganó por la mínima diferencia, mientras que Ecuador le remontó a Chile en Santiago. De esa manera se definió la octava jornada. Así las cosas, estos fueron los marcadores a lo largo de la fecha:

Bolivia 0-8 Paraguay

Argentina 1-1 Perú

Colombia 1-0 Uruguay

Chile 1-2 Ecuador

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE NACIONES TRAS LA FECHA 8

1. Colombia | 17 puntos | +8 DG

2. Argentina | 15 puntos | +12 DG

3. Venezuela | 11 puntos | +13 DG

4. Ecuador | 11 puntos | +3 DG

5. Chile | 10 puntos | +3 DG

6. Paraguay | 10 puntos | +7 DG

7. Perú | 8 puntos | -7 DG

8. Uruguay | 5 puntos | -4 DG

9. Bolivia | 1 punto | -34 DG

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 9 Y LA PELEA POR EL REPECHAJE INTERNACIONAL

La fecha 9 tendrá importantes partidos para definir la tercera y cuarta casilla con las selecciones que disputarán el repechaje internacional. Por ahora está Venezuela y Ecuador. Chile ya quedó eliminada por el hecho del descanso en la última jornada. Con ese contexto, estos serán los juegos por disputar:

Martes 9 de junio | horas de Colombia

Perú vs Bolivia | 6:00 P.M. | Estadio Miguel Grau, Callao

Paraguay vs Colombia | 6:00 P.M. | Estadio Defensores del Chaco, Asunción

Uruguay vs Venezuela | 6:00 P.M. | Estadio Centenario, Montevideo

Ecuador vs Argentina | 6:00 P.M. | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

Colombia y Argentina definirán el título de la Liga de Naciones. Si las colombianas suman de a tres tendrán el privilegio de ganar la primera edición de esta competencia. Las argentinas deben ganar en Ecuador y que no haya una victoria cafetera.

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Ambas ya clasificaron y lo único que queda por definir es la pelea por la repesca internacional entre Venezuela, Ecuador, Paraguay y Perú. Las venezolanas están en la tercera casilla, y las ecuatorianas en la cuarta posición que les dará ese privilegio del repechaje.

Venezuela y Ecuador deben ganar sus respectivos partidos ante Uruguay y Argentina para sellar la clasificación a la repesca internacional. Por su parte, Paraguay tendrá que superar a Colombia y que ni venezolanas ni ecuatorianas sumen de a tres.

Perú tiene ocho puntos y si gana empatará en puntos con Venezuela y Ecuador. Las peruanas tendrán que mejorar en la diferencia de gol e infortunadamente, perdieron ante venezolanas y ecuatorianas en el recorrido de la Liga de Naciones. Ese detalle podría complicarlas por el enfrentamiento directo.