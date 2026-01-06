Liga peruana suspendería el comienzo del 2026: ¿Por qué?

Después de un gran año para Universitario de Deportes que logró clasificar a la Copa Libertadores 2026 y gracias a que lideró los dos torneos para sellar un nuevo título con 39 y 40 unidades respectivamente, el campeó estaría en problemas para afrontar este nuevo año en la competencia liguera de Perú.

No solo Universitario, pues, en los últimos días apareció una crisis enorme dentro de la Liga de Perú que tiene que ver con los retrasos en los pagos de los derechos televisivos, un aspecto que ha generado revuelo, no solo en el conjunto ‘Crema’, sino en la mayoría de los clubes protagonistas que, claramente, tienen un beneficio económico en estos derechos.

Los clubes de mayores aficiones dentro de la Liga de Perú han exigido que se resuelva este tema, mientras que el rentado local ya tiene cosas pensadas en dado caso de que no se pueda llegar a un acuerdo con la operadora que está encargada de los derechos televisivos.

¿SE PODRÍA SUSPENDER EL COMIENZO DE LA LIGA 1?

Ante estas dudas, jugar estos partidos sin la posibilidad de transmitir los partidos puede terminar en un problema para la misma Liga 1 que se alimenta de los beneficios económicos que da la transmisión de los juegos fecha tras fecha y los clubes, que también suman un dinero por este tema.

Se trata de la operadora de transmisiones, 1190 Sports que demoró en los plazos de pago que estaban estipulados, y, de hecho, también superó los sesenta días de prórroga en los contratos. Ante estas deudas, aparece la preocupación por parte de la Liga 1 de Perú.

Esta crisis la describió el periodista de Arequipa, Daniel Rodríguez que afirmó que, “este martes (6 de enero) por la mañana se reunirán los representantes de los clubes de Liga 1 con el objeto de evaluar las acciones a tomar ante los continuos retrasos en los pagos de los derechos de televisión por parte de 1190 Sports”.

Desglosó por qué podría haber demoras en los comienzos de la Liga en el 2026, “la molestia radica en que la casa televisora ha estado excediendo inclusive los 60 días de prórroga que establece el contrato”. Melgar de Arequipa es uno de los más afectados, pues, reveló que, “se mantiene la deuda impaga correspondiente a los partidos transmitidos del 2023”.

Por último, indicó que, “el inicio del torneo podría suspenderse si no se alcanza alguna solución”. Bajo este panorama, si no hay un acuerdo con los pagos de la empresa encargada en la televisación de los partidos, habría demoras en el rentado local en un año en el que habría que correr por el Mundial, pese a que Perú no logró clasificar.

Entre las soluciones que puede haber es que se cambie de operadora oficial para la transmisión de los partidos de cada club. Según mantienen en la Liga 1, la fecha de inicio de la competencia es inamovible, pero el problema es la confirmación de clubes que participarán o se bajarán ante esta irregularidad de pagos.