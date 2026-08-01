El experimentado mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, como bien se sabe, no continuará vistiendo los colores de River Plate de Argentina, equipo donde marcó historia.

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El anuncio de River

“El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, comunicó River.



“River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”, agregó el club a través de un comunicado de prensa compartido en sus diferentes canales digitales.

Lo que dice sobre el futuro del 10

Tras el anuncio de la salida de Juanfer Quintero de River Plate, mucho se ha especulado en las últimas horas sobre su futuro. Se mencionó la posibilidad de una ida al fútbol italiano o al brasileño.



Pero además de estos destinos, también empezó a sonar la MLS como posible destino para el exjugador del Porto de Portugal. Y el equipo que más cerca estaría de fichar al colombiano es Inter Miami.

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El fichaje sería un bombazo

En Inter Miami, como es bien sabido, juega Lionel Andrés Messi. Muchos amantes del deporte rey sueñan con ver a Juanfer y al argentino juntos. Las próximas horas serán más que importantes para conocer si el club terminará fichando o no a Quintero.



El rumor crece y crece en las diferentes redes sociales y ya varios medios de comunicación internacionales han tocado el tema. El fichaje sería, sin lugar a dudas, un bombazo en el mercado.