Liverpool confirmó el fichaje de un nuevo jugador colombiano

El fútbol colombiano vuelve a celebrar una noticia histórica en el mercado de fichajes, ya que los futbolistas colombianos se siguen moviendo a nivel internacional y esta vez es Liverpool el club que vuelve a ser protagonista en la formación de un jugador colombiano.

Samuel Martínez es el centro de esta noticia, ya que fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Liverpool FC, uno de los clubes más importantes del mundo que le abrió las puertas a la joven promesa de Atlético Nacional que dará el salto al balompié inglés en 2027.

Samuel Martínez nueva contratación de Liverpool

El anuncio fue realizado por el club de Anfield el martes 21 de julio y confirmó la contratación del volante ofensivo de 17 años, considerado una de las grandes joyas del fútbol colombiano, tal como se pudo ver desde su proceso de preparación con Nacional y en medio del Sudamericano Sub 17.

Samuel Martínez se dio a conocer a nivel internacional gracias a sus destacadas actuaciones con la Selección Colombia Sub-17. El mediocampista fue una de las figuras de esta competencia de la categoría, torneo en el que Colombia se coronó campeona y donde el jugador llamó la atención de varios clubes europeos por su visión de juego, capacidad de asociación y llegada al área rival.

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Según reportes de la prensa internacional, Liverpool habría pagado alrededor de 650.000 libras esterlinas por el fichaje del colombiano, una cifra cercana al millón de euros. Además, el jugador habría firmado un contrato por cinco temporadas, que entrará en vigencia una vez pueda ser inscrito oficialmente por el club inglés.

Para Atlético Nacional, la transferencia representa no solo un importante ingreso económico, sino también la confirmación del gran trabajo que realiza en sus divisiones inferiores. El club verdolaga ha sido históricamente una cantera de talentos para el fútbol colombiano y ahora suma a Samuel Martínez a la lista de jugadores que han despertado el interés de equipos de élite en Europa.

Samuel Martínez continuará con Nacional

Se destapó un detalle que casi nadie conocía y este es que se espera que el jugador se una a la pretemporada del plantel profesional a partir de la siguiente pretemporada. Así mismo, jugaría su primer año con las categorías Sub 19 y 21 del club.

Además, a pesar de que ya se hizo todo el proceso oficial de su contratación y firmó el respectivo contrato, aún no podría sumar minutos sino hasta la temporada 2027/28, ya que debe cumplir con el reglamento estipulado de la mayoría de edad.

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Martínez estuvo en carpeta de Asenal, Manchester City, Chelsea y Bayern Munich

El nombre del colombiano estuvo en carpeta de varios gigantes europeos. Clubes como FC Bayern Munich, Borussia Dortmund, Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester City FC y Tottenham Hotspur FC siguieron de cerca su evolución durante los últimos meses.