Liverpool vs Manchester City EN VIVO, 8 de febrero: hora y canal Premier League

Nueva jornada de la Premier League con partidazos que empiezan a definir algunos aspectos entre Liverpool contra Manchester City. Por ahora, el Arsenal sigue liderando el balompié inglés con 56 unidades gracias a la victoria ante el Sunderland. Por su parte, el City espera no perder más puntos en el mano a mano contra los ‘Gunners’.

Adelante, el Manchester City tendrá un partido complicado ante el Liverpool en Anfield. Los dirigidos por Pep Guardiola arrancan este juego con la obligación de ganar de visitante para ponerse a seis unidades del Arsenal que seguirá liderando y viendo todo desde la primera plaza de la Premier League.

Un duelo de realidades distintas, dado que, en el caso del Liverpool, los ‘Reds’ suman 39 unidades y están por fuera de competencias internacionales en la sexta casilla de la Premier League. Los de Arne Slot deben sumar para acercarse a esas posiciones.

La victoria del Liverpool todavía no metería al club dentro de las posiciones de privilegio. Si suman de a tres, el club de Anfield se posicionaría todavía sexto a un punto del Chelsea que tiene clasificación para la UEFA Europa League en estos momentos.

Además de meter al Liverpool cerca de las posiciones de clasificación para las competencias internacionales, la victoria local daría un golpe en la Premier League. Aunque todavía es temprano para concluir cosas, la caída del Manchester City dejaría al Arsenal más que perfilado en la primera casilla para volver a gritar campeón.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE LIVERPOOL VS MANCHESTER CITY POR LA PREMIER LEAGUE ESTE DOMINGO 8 DE FEBRERO

El partido entre el Liverpool y el Manchester City este domingo 8 de febrero se llevará a cabo en el Anfield Stadium a partir de las 11:30 de la mañana en horario de Colombia. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO LIVERPOOL VS MANCHESTER CITY

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30 A.M.

México: 10:30 A.M.

Bolivia y Venezuela: 12:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:30 P.M.