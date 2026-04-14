Este martes 14 de abril, Liverpool FC de la Premier League de Inglaterra se vio las caras con PSG de la Ligue 1 de Francia por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Uefa Champions League.



La Liga de Campeones de Europa, como bien se sabe, es el torneo de clubes internacional más importante y competitivo a nivel mundial. Avanzar a semifinales es un lujo que muy pocos se pueden dar.

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La ida fue gala

El compromiso de ida, que se llevó a cabo en territorio francés, terminó 2 goles a 0 a favor del PSG, que tiene como objetivo principal en el torneo defender el título, cosa que no será muy sencilla.



Con el resultado mencionado, en la vuelta, Liverpool, donde supo jugar el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, tenía que hacer todo lo posible para cambiar la historia del marcador global.

Liverpool no pudo

Y a pesar de que el equipo dirigido por el neerlandés Arne Slot contó este martes con el apoyo de su gente, en el mítico y conocido estadio de Anfield Road, no pudo terminar remontando el compromiso.



Incluso, no pudo ni marcarle al PSG en la vuelta, cosa que sí hizo la escuadra entrenada por el español Luis Enrique Martínez. El cotejo terminó otra vez 2 tantos a 0 a favor de los galos. El global finalizó 4 a 0.

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PSG va por el trofeo

De esta manera, Paris Saint-Germain se mete en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa y hará todo lo posible por conseguir nuevamente el trofeo. Habrá que esperar para conocer si eso se concreta.



Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi, Bradley Barcola, Willian Pacho y Jvicha Kvaratsjelia son algunas de las grandes figuras con las que cuenta PSG. Es un plantel bastante competitivo que, además, ha mostrado un gran nivel de juego.



Arne Slot, a nivel internacional, cierra una temporada muy pobre, esto porque la plantilla del Liverpool también es una de la mejores del fútbol del viejo continente. Sin embargo, el juego del equipo de la ciudad de The Beatles no fue el mejor.