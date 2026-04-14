Llegaría nuevo entrenador al Bayern Múnich, pero no va a dirigir a Luis Díaz

Un nuevo director técnico llegaría al Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda. Pero este entrenador no estaría al frente del guajiro.



Lo anterior se debe a que el estratega tomaría las riendas del equipo de la categoría Sub 23 y, como bien se sabe, el exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal está con el plantel profesional.

Dante...

El DT que arribaría a las arcas bávaras, a la Sub 23, sería Dante, quien en su momento supo vestir los colores del Bayern Múnich, que en la actualidad es comandado por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany.



“#Dante es el principal candidato y la opción preferida de todos los jefes del FC Bayern para convertirse en entrenador principal de los Sub-23 la próxima temporada. Ya se han llevado a cabo conversaciones y reuniones concretas”, señala el periodista Florian Plettenberg.

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Dante llegaría para la siguiente temporada

“Aún no se ha firmado nada, ya que la leyenda de 42 años está actualmente completamente enfocada en el OGC Nice y su objetivo de evitar el descenso. Terminará su destacada carrera como jugador en el verano y luego comenzará su carrera como entrenador”, agrega.



Habrá que esperar para conocer si de cara a la siguiente temporada Dante tomará el control de la categoría Sub 23 del Bayern Múnich. El brasileño empezaría con sus primeros pinos en la dirección técnica.

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Dante ya tiene licencia

“Dante ya posee la Licencia UEFA Pro y estaría listo para el Bayern”, termina el comunicador mencionado a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.



Son muchos los jugadores en la historia que, después del retiro, tomaron la decisión de empezar carrera como entrenadores. No a todos les ha ido bien, pero muchos sí han tenido un buen rendimiento.