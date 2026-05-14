Lorenzo justificó la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de Colombia

Néstor Lorenzo entró en el "ojo del huracán" luego de haber convocado a una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá en la que dio a conocer los 55 jugadores que formarán parte de la prelista rumbo a la Copa Mundial 2026.

En esta convocatoria previa que se lleva a cabo con los jugadores a los que podrá inscribir Lorenzo por reglamento de la FIFA se encuentra un nombre bastante polémico como lo es el de Sebastián Villa, quien no forma parte de la 'tricolor' desde hace varios años, en especial por el caso que ocurrió con su esposa cuando jugaba en Boca Juniors, razón por la cual se le está juzgando.

Lea también Néstor Lorenzo definió el futuro de Falcao en la Selección Colombia

Lorenzo no se guardó nada sobre la convocatoria de Sebastián Villa

El estratega argentino reveló varias sorpresas dentro de los 55 nombres que formarán parte de la prelista de la 'tricolor' rumbo al Mundial, tal como es el caso de experimentados futbolistas como lo es Wilmar Barrios y Juan Guillermo Cuadrado, jugadores que formaron parte de procesos anteriores, pero no habían vuelto a recibir su llamado.

Sin embargo también aparece un nombre que no es del agrado de todo el mundo por hechos extradeportivos y es el de Sebastián Villa, a quien rodea un polémico acontecimiento por denuncias hechas por su expareja en Argentina, Rocío Tamara Doldán, quien lo acusó de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad por un presunto hecho ocurrido en 2021 en una vivienda ubicada en Canning, provincia de Buenos Aires.

Lea también Selección Colombia: Néstor Lorenzo tomó decisión con Juan Manuel Rengifo

Este hecho ocurrió entre 2021 y 2022 cuando jugaba en Boca Juniors y lo marginó en el mundo del fútbol por muchas temporadas. A pesar de ello, fue recuperando poco a poco su imagen, pero también nivel deportivo, en especial a con Independiente de Rivadavia, lo que lo llevó a ser tomado en cuenta para la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial y a ser respaldado por Néstor Lorenzo.

"Lo de villa entiendo la preocupación de la opinión publica. Dentro de los criterios siempre analizamos el tema personal también. Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento por su tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura y está compitiendo ahí. Yo tuve una conversación con él, le pregunte cómo estaba, lo noté sincero, lo noté bien. En su momento se le juzgó y castigó, pero hoy en día está a disposición".

Explicación completa de los 55 preelegidos por Lorenzo para el Mundial

Próximo partido que podría jugar Villa rumbo a la Copa Mundial

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro de despedida contra Costa Rica se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.

Lea también Lorenzo habló de la advertencia y del plan especial para James en la Selección Colombia para el Mundial

¿Cómo le ha ido a Sebastián Villa con Independiente de Rivadavia?

El delantero con gran pasado en Boca Juniors y Deportes Tolima ha destacado de buena manera en Independiente de Rivadavia, club al cual llegó en la temporada 2024 y con el cual ya ha tenido la oportunidad de sumar 77 partidos, más de 6.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ha convertido 11 goles, marcado 23 asistencias y quedado campeón de la Copa de Argentina en 2025.