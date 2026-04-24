Álvaro Angulo destapa la razón por la que Néstor Lorenzo lo debe llevar al Mundial

Álvaro Angulo, lateral izquierdo que milita en Pumas de la Liga MX, fue entrevistado en el programa F90 de ESPN y en uno de los apartados de la charla dio la razón por la cual Néstor Lorenzo lo debería llevar a la Copa del Mundo.



El exjugador de Águilas Doradas e Independiente de Avellaneda de Argentina manifestó, sin rodeos, que le puede aportar mucho a la Selección Colombia de Mayores en el certamen que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Palabras de Álvaro

Angulo no se guardó absolutamente nada; señaló que en defensa es un jugador muy complejo de superar. A su vez, afirmó que, por su profundidad, es un lateral que garantiza varias oportunidades de gol.



“Yo creo que el nivel que he mostrado hace poco más de un año y lo que le puedo dar a la Selección ofensiva y defensivamente. Soy un jugador que es muy difícil de pasar y que te garantiza que te va a generar muchas opciones de gol”, expresó el futbolista.

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¿El lateral irá al Mundial?

Álvaro Angulo es un jugador que piden muchos hinchas de la Selección Colombia y habrá que esperar para conocer si el director técnico argentino lo termina convocando para el Mundial de la FIFA.



Angulo compite con Johan Mojica y Deiver Machado. Cada vez resta menos para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey y para la misma entrega de la lista final de convocados.

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Declaración de Lucumí

Y ya que se habla de la Selección Colombia, Jhon Lucumí, hace unos días, también fue entrevistado por ESPN y dijo que tiene que hacer bien las cosas en Bologna de Italia para llegar un muy buenas condiciones a la tricolor.



“Hay que hacer las cosas bien aquí para poder llegar a la Selección en las mejores condiciones, de poder tener en cada partido esa continuidad que ayude a estar en un nivel importante. Mi gran sueño es poder jugar mi primer Mundial, pero no me siento en un ciento por ciento hasta no ver mi nombre ratificado. Estoy trabajando para llegar ahí. Tengo que crecer en muchos aspectos, porque el Mundial es una exigencia muy alta”, afirmó.