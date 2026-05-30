Luis Enrique se metió en los libros de historia: así va su palmarés tras nueva Champions

Noche de definición en el Estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría. Un Paris Saint-Germain que iba por su segunda Champions League, además de manera consecutiva y otro como el Arsenal que necesitaba acabar con la mala racha internacional y quedarse con una ‘Orejona’.

Persiguiendo ese anhelo arrancó el partido con un Arsenal volcado al ataque, jugándole con presión al PSG y cerrándole los espacios para no recibir ataques por parte de los parisinos. Llegó el momento clave en un mal rechace de Marquinhos para que Kai Havertz marcara con un riflazo que no pudo detener Safonov.

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Una acción en la que Cristhian Mosquera intentó detener a Khvicha Kvaratskhelia en el área y terminó bajándolo. Al cobro del penal estuvo Ousmane Dembélé que no falló con su ejecución. Justamente, todo terminó en igualdad y se fueron a penales con victoria de Luis Enrique en el duelo ante Mikel Arteta.

LUIS ENRIQUE, EL MEJOR ENTRENADOR DEL PSG

Sin duda alguna, el Paris Saint-Germain necesitaba un gran cambio en su filosofía para poder cortar esa mala racha en la Champions League. La primera que habían jugado en 2020 terminó en caída frente al Bayern Múnich por la mínima diferencia. Con Luis Enrique cambiaron de mentalidad.

La presión pasó a ser determinante, hasta con unos saques de mitad rechazando la pelota a la banda para presionar la salida del rival. Luis Enrique con su estilo de juego dejó claro esa manera de iniciar los partidos. Además de ello, el entrenador devolvió esa confianza con un juego vistoso y de muchos toques para construir y llegar al área rival.

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En el 2024/25, Paris Saint-Germain ganó su primera Champions League con Luis Enrique en la cabeza del proyecto. Con el ibérico en el banquillo hicieron historia en la Liga de Campeones goleando a un Inter de Milan que ansiaba ganar otra ‘Orejona’.

Ahora, un año después, el Paris Saint-Germain volvió a una final y superó en los penales al Arsenal que se queda con un segundo subcampeonato más en su historia. Los parisinos volvieron a gritar campeón de manera consecutiva y ya dejan huella en el balompié mundial.

El objetivo de Nasser Al-Khelaifi, dueño del Paris Saint-Germain era armar un equipo competitivo para poder ganar una Liga de Campeones. Pasaron jugadores como Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, entre otros, pero nada era posible. Tuvieron que esperar a la salida de estos astros y la llegada de Luis Enrique para sacar provecho. El español es sin duda alguna, el mejor entrenador del club con dos Champions, nada más ni nada menos.

EL PALMARÉS DE LUIS ENRIQUE: YA SUMA TRES CHAMPIONS

Luis Enrique se metió a los libros de historia de la Liga de Campeones. Con su tercera Champions, dos con el PSG y una con el Barcelona, el ibérico ya empató a entrenadores como Pep Guardiola, Zinédine Zidane y Bob Paisley. Solo están detrás de Carlo Ancelotti que suma cinco entre el Milan y Real Madrid.

Gracias a esta victoria en los penales, Luis Enrique no solo estira su palmarés en la historia de la UEFA Champions League sumando su tercera ‘Orejona’, sino que también sigue dando de qué hablar con todo lo que ha logrado ganar desde que tomó las riendas del Barcelona.

Con el equipo catalán ganó seis títulos españoles entre Liga de España, Copa del Rey y Supercopa de España. Fueron dos ligas, tres copas del Rey, y una Supercopa española.

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Desde que tomó las riendas del Paris Saint-Germain, Luis Enrique no ha dejado de ganar títulos. Ya cuenta con ocho trofeos en Francia gracias a tres Ligue 1, dos Copa de Francia y tres Supercopa de Francia. Por el plano internacional, también cuenta con un palmarés ideal.

En Barcelona ganó su primera Champions en la temporada 2014/15. A su vez, la Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Por su parte, con el Paris Saint-Germain ya lleva dos trofeos de la Liga de Campeones de Europa, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

La única deuda que tuvo fue la del nuevo Mundial de Clubes en la que quedó subcampeón perdiendo con el Chelsea en el 2025. Ese fue el estreno del entrenador en esta competencia y no pudo alzar el título. Un entrenador de época, no solo por sus 21 títulos, sino por dejar su huella en París con su filosofía y buen juego.