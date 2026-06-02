Luis Díaz ilusiona a Colombia para el Mundial: "no nos va a quedar grande"

Luis Fernando Díaz se consolida cada vez más como la gran figura de la Selección Colombia para afrontar la Copa del Mundo. Este lunes 1 de junio, el extremo del Bayern Múnich brilló al anotar un gol y dar una asistencia en el triunfo del equipo nacional 3-1 sobre Costa Rica en el partido de despedida antes de emprender viaje a la Copa del Mundo.

Luis Díaz y la preparación de Colombia para el Mundial

Al término del partido, Luis Díaz se refirió a la preparación que ha tenido la Selección Colombia para afrontar el Mundial y principalmente la altura que se encontrará en Ciudad de México y en Guadalajara.

"Hemos hecho una muy buena preparación. Hemos hecho varios entrenos y con este partido nos acomodamos más para lo que se viene, ya habíamos jugado en la altura, no nos va a quedar grande jugar en la altura", explicó.

Luis Díaz y su condición física

Luis Díaz también habló de su estado físico y en sus palabras le dio un parte de tranquilidad a la afición colombiana.

"Siempre salgo al campo trato de disfrutar. Trato de hacer lo que el profe me pide y cuidándome por lo que se viene que es lo más importante. Tranquilo por el resultado y ahora descansar que es importante", afirmó.

El cariño de la afición colombiana

Finalmente, Lucho Díaz se mostró contento por haber jugado en Colombia y recibido el cariño de la afición.

"Es muy especial estamos con nuestra gente. Es bonito jugar en Colombia con nuestro público, hicimos un partido correcto, queríamos ganar, darle alegría a nuestra hinchada", dijo.