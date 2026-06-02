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Selección Colombia

Luis Díaz ilusiona a Colombia para el Mundial: "no nos va a quedar grande"

Luis Fernando Díaz habló de la preparación que ha tenido la Selección Colombia para afrontar la Copa del Mundo.
Daniel Zabala

Luis Fernando Díaz se consolida cada vez más como la gran figura de la Selección Colombia para afrontar la Copa del Mundo. Este lunes 1 de junio, el extremo del Bayern Múnich brilló al anotar un gol y dar una asistencia en el triunfo del equipo nacional 3-1 sobre Costa Rica en el partido de despedida antes de emprender viaje a la Copa del Mundo.

Luis Díaz y la preparación de Colombia para el Mundial

Al término del partido, Luis Díaz se refirió a la preparación que ha tenido la Selección Colombia para afrontar el Mundial y principalmente la altura que se encontrará en Ciudad de México y en Guadalajara.

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"Hemos hecho una muy buena preparación. Hemos hecho varios entrenos y con este partido nos acomodamos más para lo que se viene, ya habíamos jugado en la altura, no nos va a quedar grande jugar en la altura", explicó.

Luis Díaz y su condición física

Luis Díaz también habló de su estado físico y en sus palabras le dio un parte de tranquilidad a la afición colombiana.

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"Siempre salgo al campo trato de disfrutar. Trato de hacer lo que el profe me pide y cuidándome por lo que se viene que es lo más importante. Tranquilo por el resultado y ahora descansar que es importante", afirmó.

El cariño de la afición colombiana

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Finalmente, Lucho Díaz se mostró contento por haber jugado en Colombia y recibido el cariño de la afición.

"Es muy especial estamos con nuestra gente. Es bonito jugar en Colombia con nuestro público, hicimos un partido correcto, queríamos ganar, darle alegría a nuestra hinchada", dijo.

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