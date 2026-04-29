El delantero colombiano Luis Javier Suárez puso fin este miércoles 29 de abril a la mala racha de seis partidos sin anotar con la camiseta de Sporting al convertir en el empate 2-2 con Tondela en partido que estaba aplazado de la fecha 16 de la Liga de Portugal.

Suárez fue el encargado de abrir el marcador para el equipo de Lisboa y además se afianzó como líder en la tabla de goleadores.

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Así fue el gol de Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez marcó en el minuto 62 el 1-0 parcial para Sporting, luego de recibir dentro del área un centro de Salvador Blopa.

El colombiano demostró toda su habilidad de centro delantero al anticiparse en velocidad a un defensa rival para impactar la pelota con su pierna izquierda y lograr la anotación.

De esta manera, Suárez puso fin a una racha de seis partidos sin marcar con la camiseta de Sporting, ya que su más reciente anotación había sido el 22 de marzo en la victoria 4-1 sobre Alverca.

A pesar del gol del colombiano, Sporting desperdició la oportunidad de acercarse en la lucha por el título de Portugal, ya que con el empate quedó en la tercera casilla con 73 unidades. Segundo está Benfica con 75 puntos y líder es Porto con 82.

Luis Suárez, máximo goleador

Con el gol de este miércoles, Luis Javier Suárez se afianzó como líder de la tabla de goleadores en la primera división de Portugal.

El colombiano llegó a 25 tantos y le saca cuatro de ventaja a Vangelis Pavlidis de Benfica que cuenta con 21 goles.

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La tercera posición en el ranking es para Yanis Begraoui de Estoril con 19 celebraciones.

Próximo partido de Luis Javier Suárez

Después de anotar este miércoles, Luis Javier Suárez volverá a la acción con Sporting este lunes 4 de mayo en condición de local contra Guimaraes en duelo de la fecha 32.