Los hermanos que jugarán la Copa del Mundo 2026

Todo está listo para que arranque la Copa del Mundo 2026 este jueves 11 de junio con el compromiso entre las selecciones de México y Sudáfrica en el estadio de Ciudad de México.

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En la previa del certamen se han conocido algunas curiosidades que se registrarán. Una de las notas novedosas tiene que ver con la presencia de futbolistas que son hermanos en la misma selecciones o que serán rivales al haber elegido defender naciones distintas.

Hermanos Doué

En las selecciones de Francia y Costa de Marfil se registra un caso curioso, ya que Guéla Doué y Désiré Doué decidieron vestir diferentes camisetas.

Guéla Doué, de 23 años, hace parte del Racing Club de Estrasburgo de Francia, pero se inclinó por la selección de Costa de Margil.

Por otro lado, Désiré Doué, de 21 años, figura del París Saint Germain, eligió a la selección de Francia.

Hermanos Williams

Un caso parecido a los hermanos Doué se registra con Iñaki (31 años) y Nico (23 años) Williams, quienes hacen parte del Athletic Club de Bilbao de España, pero el primero representa a la selección de Ghana y el segundo a la española.

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Hermanos Brobbey

Los hermanos Kevin Luckassen Brobbey (32 años) y Brian Ebenezer Adjei Brobbey (24 años) también eligieron caminos distintos, ya que el primero juega por la selección de Ghana y el segundo por los Países Bajos.

Hermanos Souttar

John Souttar (29 años) es figura del Rangers y hace parte de la selección de Escocia, mientras que Harry Souttar (27 años) se desempeña en el Leicester y defiende la selección de Australia.

Hermanos Hernández

Lucas Hernández (30 años), figura del PSG y su hermano Theo Hernández (28 años), estrella del Al-Hilal Saudi F. C, integran la selección de Francia.

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Hermanos Timber

La selección de los Países Bajos cuenta en su nómina con Quinten Timber (24 años) y Jurriën Timber (24 años).

Hermanos Duarte

El seleccionado de Cabo Verde confirmó la presencia de Laros Duarte (29 años) y Deroy Duarte (26 años).

Hermanos Bacuna

Finalmente, la selección de Curazao convocó a los hermanos Leandro Bacuna (34 años) y Juninho Bacuna (28 años) para la Copa del Mundo.