Referente de la Selección Colombia dejó claro mensaje para el duelo ante Uruguay

Llega una nueva y definitiva fecha de la Liga de Naciones Femenina, en donde la Selección Colombia afrontará uno de los partidos más importantes de su camino internacional cuando reciba a Uruguay por en el marco de la fecha 8.

Este duelo será definitivo, ya que podrá sellar la clasificación de las cafeteras al Mundial femenino de 2027 y por lo cual justamente una de sus principales referentes, Daniela Arias, salió a dejar un claro mensaje de seguridad y confianza para los hinchas con respecto a lo que va a pasar contra las 'charrúas'.

Daniela Arias fue de frente con respecto a la clasificación al Mundial

El compromiso llega en un momento decisivo para el equipo dirigido por Angelo Marsiglia, que ha logrado consolidarse como una de las selecciones más competitivas del continente gracias a una base de jugadoras jóvenes y experimentadas que cuenta con nombres como el de Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Daniela Arias.

Colombia llega a esta jornada ubicada en los primeros lugares de la tabla y dependiendo de sí misma para asegurar el cupo mundialista. Una victoria e incluso un empate frente a Uruguay dejaría prácticamente sentenciada la clasificación.

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Más allá de lo deportivo, el encuentro representa una nueva oportunidad para que Colombia siga fortaleciendo el impacto del fútbol femenino en el país, por lo que Daniela Arias habló y dejó un contundente mensaje con respecto a lo que será el compromiso ante Uruguay, en donde quieren hacer respetar su casa y celebrar la clasificación a la Copa Mundial.

"Queremos clasificar acá en casa, que se nos dé nuevamente una buena oportunidad tal como lo hicimos en la Copa América. Hoy tenemos la oportunidad y será un privilegio poder clasificar al Mundial acá en nuestra casa, en el Pascual Guerrero, la que para mí es la casa de la Selección Colombia Femenina".

Tabla de posiciones Liga de Naciones

Esto convierte cada jornada en una verdadera final, especialmente para Colombia, que depende de sí misma para sellar el boleto mundialista, ya que la tabla de posiciones está de la siguiente manera:

Argentina – 14 puntos Colombia – 14 puntos Venezuela – 11 puntos Chile – 10 puntos Ecuador – 8 puntos Paraguay – 7 puntos Perú – 7 puntos Uruguay – 5 puntos Bolivia – 1 punto

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Posible titular de Colombia vs Uruguay en Liga de Naciones

Con las necesidades que tiene la Selección Colombia de conseguir un punto, Ángelo Marsiglia podría presentar el siguiente onceno que ha venido sumando regularidad a lo largo de la Liga de Naciones, Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo, Leicy Santos; Linda Caicedo, Wendy Bonilla y Maithé López/Mayra Ramírez.