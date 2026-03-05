Los rivales que evitará Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana

Este miércoles 4 de marzo se completó la mayoría de los partidos de primera fase de la Copa Sudamericana con la presencia de equipos colombianos. Atlético Nacional enfrentó a Millonarios en un vibrante juego y en un golpe de autoridad del cuadro bogotano en el Estadio Atanasio Girardot.

Vea también: Leonel Álvarez bajó de la nube a América previo a la Copa Sudamericana

El gran héroe fue el delantero argentino Rodrigo Contreras que marcó dos goles, uno de ellos con más de sesenta metros de distancia al arco de David Ospina, generó una pena máxima y dejó todo para conseguir la clasificación para la fase de grupos.

Nacional lleva varios partidos sin poder en el Atanasio Girardot con Millonarios, pues, el equipo albiazul tiene la superioridad en los últimos años y en la Copa Sudamericana siempre que se han enfrentado, los bogotanos han sido el dolor de cabeza de los antioqueños sacándolos en fase previa en 2007 y 19 años más tarde lo volvieron a hacer.

Si Nacional sellaba la clasificación a la fase de grupos, por el ranking de la Conmebol iban a quedar en el bombo 1. Sin embargo, con la victoria de Millonarios, el cuadro capitalino quedó en el bombo 2. Le tocará un grupo complejo con grandes favoritos al título.

MILLONARIOS EVITARÁ A LOS SIGUIENTES RIVALES

Todavía no se han completado todos los clasificados y, por ende, tampoco hay conocimiento oficial de todos los bombos. Este jueves 5 de marzo se definirían con el juego entre América de Cali vs Atlético Bucaramanga, Boston River vs Racing de Uruguay, Nacional de Paraguay vs Deportivo Recoleta, Cienciano vs Melgar y Orense vs Macará.

Le puede interesar: Un árbitro de la Liga BetPlay fue sancionado por la comisión luego de polémicas actuaciones

A partir de esos resultados, quedarán definidos de manera oficial los cuatro bombos. Lo que ya es un hecho es que Millonarios está en el bombo 2 y podría enfrentar a River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing de Avellaneda, Gremio, Olimpia, Santos o San Lorenzo, este último club que todavía no conoce su posición en el sorteo.

Y es que, San Lorenzo podría estar en el bombo 1 o 2, dependiendo de lo que pase en el duelo de América de Cali contra Atlético Bucaramanga. Si los escarlatas clasifican, el ‘Ciclón’ irá al bombo 2 y no al primero.

En ese sentido, Millonarios ya sabe que evitará al equipo colombiano que salga del partido entre América de Cali vs Atlético Bucaramanga. Además, tampoco podrá estar con los clubes que están en el bombo 2 con quienes comparte zona en el sorteo.

Así las cosas, Millonarios esquiva a grandes competidores como San Lorenzo (en caso de que quede en el bombo 2), Melgar o Cienciano de Perú, Palestino de Chile, Caracas, Vasco da Gama, Racing de Uruguay o Boston River.

Lea también: Dimayor modificó la programación de partidos de Nacional y Junior

Bajo ese panorama, a Millonarios le podría tocar un grupo con un equipo complicado del bombo 1 que son los mejores clasificados en el ranking de la Conmebol. Habrá que esperar hasta el jueves 19 de marzo cuando se realizará de manera oficial el sorteo en Luque, Paraguay. A partir de las 6 de la tarde en horario colombiano se conocerá la suerte en esta competencia.