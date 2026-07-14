Mundial 2026: ¿Cómo VER EN VIVO Inglaterra vs Argentina este miércoles 15 de julio?

La Copa del Mundo 2026 conocerá este miércoles a su segundo finalista. Inglaterra y Argentina se enfrentarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un cupo en la definición del torneo, donde ya espera España tras eliminar 2-0 a Francia.

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Canal RCN transmitirá Inglaterra vs Argentina

El compromiso se disputará este miércoles 15 de julio desde las 2:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verse por Canal RCN, a través de su señal principal, el canal oficial de YouTube y la aplicación del canal. Además, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial antes, durante y después del encuentro.

Será el sexto enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina en la historia de los Mundiales, una rivalidad marcada por capítulos inolvidables como la 'Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo' de Diego Maradona en México 1986, además del componente histórico que siempre rodea este duelo.

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La albiceleste llega como vigente campeona del mundo y tras una exigente fase eliminatoria, en la que necesitó tiempos suplementarios para superar a Cabo Verde y a Suiza. Lionel Messi ha sido una de las grandes figuras del torneo con ocho goles, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron decisivos en la clasificación a semifinales.

Por su parte, Inglaterra también tuvo que sufrir para llegar a esta instancia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel dejó en el camino a Noruega en la prórroga y confía en el gran momento de Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con seis anotaciones en el campeonato.

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¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

El ganador de este compromiso se enfrentará a España en la gran final de la Copa del Mundo, programada para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en busca del título más importante del fútbol de selecciones.