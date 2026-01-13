Bayern revela profecía con Luis Díaz: superará a leyenda del club

Como es habitual en la Bundesliga, el Bayern Múnich demuestra que no tiene rivales en el torneo local. Justamente, lo hicieron pasándole por encima al Wolfsburgo en el regreso de la competencia tras el final del 2025. Luis Fernando Díaz Marulanda volvió a ser figura en la nómina titular bávara con dos asistencias y un gol para sumar ocho pases goles y nueve tantos.

Vea también: Carlos Antonio le pidió disculpas a Lamine Yamal: "Fueron versiones periodísticas"

Además de la actuación con el gol y las dos asistencias, ‘Lucho’ ha dado de qué hablar no solo individualmente siendo el segundo goleador del Bayern por debajo de Harry Kane que suma 20, sino que también ya lo empiezan a comparar con una leyenda bávara como lo es Franck Ribéry. El francés ganó de todo con el cuadro muniqués y poco a poco, Luis Díaz empieza a enmarcar su historia.

Este martes 13 de enero, Luis Díaz cumple 29 años y en Alemania no se ha dejado de hablar del extremo colombiano. Carlos Antonio Vélez comentó en Palabras Mayores que, “hay un análisis de lo que están haciendo en marca goleadora y lo que pueden establecer y a la par, un escrito de Max Eberl que dice que es el responsable real de la llegada de ‘Lucho’. Asegura que tiene cómo demostrar que esta pareja Olise - Díaz hará muchas más cosas que la pareja Franck Ribéry - Robben”.

LA NUEVA SOCIEDAD EN ALEMANIA “OLÍAZ”

Sin duda alguna, se trata de dos jugadores que son glorias del Bayern Múnich. Franck Ribéry llegó en 2008 al club bávaro y alcanzó a sumar 24 títulos, figurando una Champions y un Mundial de Clubes en su palmarés. Por su parte, Arjen Robben llegó un año más tarde y logró 20 títulos. Los dos se convirtieron en referentes históricos de la institución.

Carlos Antonio Vélez siguió referenciando el tema de Luis Díaz y la comparación con Franck Ribéry. El francés y el neerlandés ganaron de todo con el Bayern en diez años. Fueron emblemas del Bayern, “aquí el gerente deportivo del Bayern los compara a esas dos leyendas del Bayern con Michael Olise y Luis Díaz”.

A la sociedad entre Franck Ribéry y Arjen Robben lo llamaron ‘Robbery’. Ahora con la nueva sociedad de Michael Olise y Luis Díaz arranca una nueva era con el nombre de ‘Oliaz’.

Le puede interesar: James se acerca a la MLS: revelan lo que le pagaría su nuevo equipo para 2026

Los dos jugadores, tanto el francés como el colombiano apenas están forjando sus primeros pinitos en el Bayern Múnich a la espera de emular a Franck Ribéry y Arjen Robben. Max Eberl había dicho en Sky Sports Alemania que, “cuando veo la posición de Olise, sus movimientos me recuerdan a Arjen Robben. Justo hablamos de eso en el cmerino, él es como el ‘nuevo Robben’ que tenemos en Bayern, es elegante y delicado”.

Por su parte, de Luis Díaz afirmó que, “con Lucho en la otra banda tenemos a alguien con las características de Franck Ribéry, el creador de caos. Nuestros extremos son excepcionales”. Esa sociedad entre los dos extremos ya es una realidad con el futbolista de más asistencias, y el segundo goleador del Bayern Múnich en la temporada.

MENSAJES DE FELICITACIONES PARA LUIS DÍAZ: LIVERPOOL REACCIONÓ

Con su cumpleaños, “el Liverpool es el primero que lo felicita. Saca en su cuenta de X a ‘Lucho’ cantando un gol, con el uniforme rojo del Liverpool y le desea un feliz cumpleaños. ¿El Liverpool hace eso con todos sus jugadores?, estoy seguro de que no”, afirmó Carlos Antonio Vélez.

Lea también: Xabi Alonso le dijo adiós al Real Madrid: los verdaderos motivos para su salida

Carlos Antonio cerró haciendo una comparativa de los números actuales de Luis Díaz que, por el grado de la Premier League, sería difícil que tenga ese mismo impacto en Inglaterra que en Alemania por la poca competencia de la Bundesliga.

Luis Díaz ya se ganó el amor del Bayern Múnich, de sus jugadores y de los aficionados, además de referentes de la institución como Max Eberl. Estar al nivel de Franck Ribéry demuestra la importancia del colombiano dentro del equipo en tan solo seis meses desde su llegada.