Luis Díaz enamora a Múnich tras clasificar a la final: “Una excepcional calidad”

La Supercopa de Alemania y la Bundesliga fueron los primeros retos que sobrepasó Luis Fernando Díaz desde su llegada al Bayern Múnich procedente del Liverpool. Los bávaros pagaron 75 millones de euros por el colombiano y no demoró mucho en demostrar toda su valía y su calidad.

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De hecho, su debut fue contra el Stuttgart en la Supercopa de Alemania, partido en el que se coronó campeón marcando su primer gol en su nuevo equipo. Un título que marcaba la gran temporada que iba a tener. Este torneo era solo el principio, pues, tampoco le costó ganarse la confianza en el onceno titular en Bundesliga.

Luego, se coronaron campeones de manera anticipada de la Bundesliga, y les queda el título de la DFB Pokal y la posibilidad de jugar la final de la UEFA Champions League que es la copa que le hace falta al guajiro.

En la semifinal de la DFB Pokal, Luis Díaz fue determinante en las dos jugadas de gol. En el primero, una jugada inteligente, y en el segundo, marcó un golazo para sumar su anotación número 25 en el equipo bávaro. Como era de esperarse, pasó la prueba de la prensa alemana.

LA CALIDAD DE LUIS DÍAZ ENAMORA EN MÚNICH

Así como en la Champions ante el Real Madrid, tuvo participaciones más de asistente intentando conectar pases con sus compañeros en zonas del campo en el que pudo haber finalizado la jugada con una definición. Esperó al momento clave para romper el arco rival y lo consiguió.

Por esta razón, la prensa local lo elogió. En el caso del diario ‘TZ’, escribieron que, “aunque no participó oficialmente en el primer gol, tuvo un papel crucial con un momento de brillantez: Díaz reaccionó con rapidez, dejando que el centro se colara entre sus piernas y demostrando su excepcional calidad. Además, fue uno de los jugadores más activos en ataque, anotando el gol decisivo del 2-0 en el tiempo de descuento".

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‘TZ’ es un medio de Múnich, pero también se contrastó con otro medio de Berlín que también destacó la capacidad del colombiano afirmando que es una amenaza constante en ataque. No necesita muchas opciones para romper los arcos y eso lo demostró en la DFB Pokal y contra el Real Madrid en los dos partidos.

FOCUS Online dio la calificación con las siguientes palabras, “en la primera parte, lanzó un peligroso disparo con efecto hacia la escuadra, pero el arquero del Bayer Leverkusen, Flekken, se estiró para atajar el balón. Díaz participó en el primer gol del Bayern: el colombiano reaccionó rápidamente, dejando pasar el pase de Musiala a Kane.

En la segunda parte, puso a prueba a Flekken con un disparo desde dentro del área y sentenció la victoria con un gol en el tiempo añadido, poniendo el 2-0 en el marcador. Díaz jugó con una entrega increíble: luchó como un defensor sin balón y fue una amenaza constante en ataque. Un buen partido. Calificación: 2".

LOS PRÓXIMOS RETOS DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH

Luis Fernando Díaz todavía persigue títulos en esta temporada con el Bayern Múnich. Ya ganó la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, pero ahora apunta a cerrar un año excepcional con otros dos trofeos más en su palmarés. Además, uno de ellos que no pudo conseguir en su estancia en Liverpool.

Por la DFB Pokal que es la copa alemana a la que acaban de clasificar gracias a su anotación que selló el paso a la final esperan por el rival entre Stuttgart o el Friburgo que chocarán el jueves 23 de abril para definir al último clasificado para afrontar este campeonato.

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Sin duda alguna, la competencia que sí quieren ganar es nada más ni nada menos que la Champions League en semifinales contra el Paris Saint-Germain. En la final podría verse las caras con Arsenal o Atlético de Madrid.

‘Lucho’ que ya suma 25 goles en 44 partidos disputados en todas las competencias, además de 17 asistencias sueña con conseguir la Champions League que no logró obtener en el 2022 cuando enfrentó al Real Madrid en esa final.