Luis Díaz no será titular en Bayern: Kompany reveló plan en pretemporada

Poco a poco, el Bayern Múnich ha venido recuperando a sus mejores fichas para afrontar los partidos de la pretemporada y para empezar a preparar la Bundesliga en la que deben defender la corona y seguramente apuntarán a ganar todo en Alemania en esta temporada.

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Con varios jugadores mundialistas, Luis Fernando Díaz Marulanda regresó a la dinámica del Bayern Múnich en la gira asiática, primero en Corea del Sur desatando la locura antes del partido ante el Jeju United firmando camisas de la Selección Colombia y del cuadro bávaro.

Como era de esperarse, Luis Díaz no fue titular en el partido que ganó el Bayern Múnich con un marcador de 1-2, pero ingresó faltando doce minutos para que acabara el partido. ‘Lucho’ fue el jugador que más minutos sumó a lo largo de la temporada y el plan era darle un poco de descanso en esta pretemporada.

En rueda de prensa posterior, Vincent Kompany se refirió al plan que tienen con Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanisic. Justamente, el colombiano, el austriaco y el croata entraron a falta de doce minutos para el final sumando nuevamente tiempo en el terreno de juego.

VINCENT KOMPANY REVELÓ EL PLAN CON LUIS DÍAZ

Después de afrontar este reto en Corea del Sur, el Bayern Múnich tendrá que viajar a Hong Kong para enfrentar al Aston Villa en un nuevo amistoso. Se esperaba que para este partido Luis Díaz podía tener más minutos, pero la idea que tiene Vincent Kompany pasa por resguardar al colombiano que seguramente será inicialista en la Supercopa de Alemania, primer reto oficial para los bávaros.

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Kompany dejó claro que, “los jugadores que jugaron 30 minutos podrán jugar 60 el viernes. Y aquellos que jugaron 60 minutos, jugarán 30 el viernes. Lucho Díaz, Laimer y Stanisic aún no están listos para eso; pero los internacionales alemanes, Minjae e Ito están listos. Tipos como Bischof e Ibrahimovic, que hicieron toda la preparación con nosotros, pueden jugar un poco más. Queremos rendir y conseguir un resultado”.

Con apenas poco más de diez minutos en cancha, la idea sería que Luis Díaz vaya sumando el menor tiempo posible en el siguiente reto para ir tomando confianza paulatinamente para ser titular en el arranque de la temporada ante Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania el 22 de agosto.

LOS RETOS OFICIALES DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN MÚNICH

Bayern Múnich jugará con Aston Villa y luego ante Red Bull Leipzig el sábado 15 de agosto. Esta será una fecha clave antes de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund siete días después que será la oportunidad para que Luis Díaz gane su cuarto título en suelo alemán y su primer trofeo de la temporada.

El debut en la Bundesliga del Bayern Múnich será el 28 de agosto para enfrentar en condición de local al Stuttgart. Luego tendrá DFB Pokal contra el VfL Osnabrück y jugarán luego en la segunda fecha contra Schalke, recientemente ascendido a la primera división.

Sin duda alguna, Luis Díaz va en busca de conseguir todos los títulos posibles en esta temporada. El máximo objetivo será la UEFA Champions League, competencia en la que ‘Lucho’ todavía no ha podido alzar la ‘Orejona’. Jugó la final en 2022 con el Liverpool y la perdieron contra el Real Madrid y con los bávaros clasificó a las semifinales.