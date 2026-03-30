El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda perderá uno de sus compañeros en Bayern Múnich de Alemania. Se trata del lateral izquierdo portugués Raphaël Guerreiro.



"Raphaël Guerreiro ha decidido dejar el FC Bayern como agente libre en junio. Está listo para un nuevo capítulo en su carrera", contó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

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Reacción de la prensa

La prensa europea, como era de esperarse, ha reaccionado a la salida, en junio del presente año, del jugador luso. Raphaël alcanzó a compartir muchos minutos en cancha con Luis Díaz y, seguramente, lo seguirá haciendo hasta que se marche.



"Raphaël Guerreiro dejará el Bayern Múnich al final de la temporada tras acordar con el club no renovar su contrato. El lateral, de 32 años, pondrá fin a su etapa en Múnich después de dos temporadas", reseña As España.

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Guerreiro dice adiós

"Guerreiro llegó libre en 2023 procedente del Borussia Dortmund y, durante su estancia, ha conquistado una Bundesliga y una Supercopa. Ahora, el internacional portugués se prepara para afrontar un nuevo reto como agente libre en el mercado", agregó.



Cuando el portugués deje de pertenecer al Bayern Múnich, el equipo de Lucho Díaz, que se mantendría de cara a la siguiente temporada, fichará y subirá de inferiores otro marcador de punta con perfil izquierdo.



Y ya que se menciona a Luis Díaz, este, tras la derrota de Colombia ante Francia 3 goles a 1 en un amistoso internacional previo a la Copa del Mundo FIFA 2026, habló con los medios de comunicación.

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Palabras de Lucho

"Hay que tratar de corregir lo no tan bueno y quedarnos con lo positivo porque de eso se trata. Hemos enfrentado a dos grandes rivales que, la verdad, te someten muchísimo por la calidad que tienen, el proceso que llevan y el equipo que son. Hay que mejorar en los detalles; capaz ya el profe más adelante va a mirar las jugadas para así nosotros poder mejorar y mirar el camino hacia adelante, que creo que es lo más importante ahora mismo”, resaltó.



“El mensaje que yo le puedo dar a los hinchas es que no dejen de creer. A la gente, obviamente, ellos vienen a los estadios o los que están en sus casas, quieren vernos ganar siempre, pero que no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que ellos como afición se sientan contentos y felices. Necesitamos de su confianza, de su apoyo, y yo sé que no lo van a perder", sentenció, entre otras cosas más.













