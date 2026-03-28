Luis Díaz goza de un momento maravilloso en el Bayern Múnich de Alemania. El guajiro, con su club, está encaminado a ganar la Bundesliga y a pelear hasta la final la Uefa Champions League (UCL).



Su nivel es tan bueno que muchos amantes del deporte rey lo piden para pelear por la siguiente edición del Balón de Oro. Y lo mejor de su regularidad, para los hinchas de Colombia, es que llegaría al Mundial FIFA 2026 siendo uno de los llamados a ser el mejor jugador del certamen.

Lucho habló con la FIFA

Y es que Lucho disputará la Copa del Mundo con una ilusión extra y esta es que será la primera vez que juegue un torneo de la categoría. Sobre este tema, en entrevista con la FIFA, habló en las últimas horas el exfutbolista del Junior de Barranquilla.



El guajiro no escondió sus emociones y comentó que es realmente un sueño cumplido poder jugar el Mundial con la Selección Colombia de Mayores. Lucho afirmó que sabe que nunca va a faltar el apoyo de todo el pueblo cafetero.

El sueño de Díaz

"Es impresionante, poder jugar mi primera Copa Mundial era un sueño que todo chico y cada jugador sueña y se me ha cumplido, si Dios quiere, así que muy agradecido por esa oportunidad", expresó Díaz Marulanda.



"Sé que el apoyo de toda Colombia, de todo un país, va a estar, ya lo demostró en la pasada Copa América (2024), en anteriores partidos amistosos. Yo sé que ese apoyo nunca va a faltar, muy agradecido por toda la gente que nos apoya y muy motivados para hacer un gran Mundial", complementó con alegría.



Y ya que se habla del exfutbolista del Liverpool de la Premier League de Inglaterra, en la misma entrevista con FIFA, James Rodríguez entregó su opinión sobre su compañero en la tricolor.

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James se refiere a Luis Díaz

"Cuando se tiene a Lucho sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante. Es nuestro ícono ahora mismo y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo", dijo.



"Creo que los jugadores que ganan partidos tienen que estar lo más cómodo posible dentro del campo y es lo que intento también, que esté cómodo, que pueda hacerlo jugar. Uno tiene que conocer las virtudes que tienes al lado. Intento sacarle provecho al máximo a Lucho. Todo lo que ha hecho ha sido único y creo que va a ser grande, por eso hay que cuidarlo como tal", terminó.