Luis Díaz pierde puntos en Alemania: discreta calificación en Champions League

Ya pasaron los dos meses y medio que para Luis Fernando Díaz Marulanda fue una espera larga para poder regresar a la máxima competencia de Europa. Por la infracción contra Achraf Hakimi, la UEFA le puso tres partidos de sanción al colombiano y el Bayern Múnich logró bajarla a dos.

Tras pagar las dos fechas de sanción frente al Arsenal y el Sporting Lisboa, Luis Díaz regresó a la competencia para medirse con el Union Saint-Gilloise. Si los bávaros sacaban adelante el resultado, sellaban la clasificación para los octavos de final de manera directa.

Infortunadamente para Luis Díaz que fue titular nuevamente en la competencia, el desempeño del colombiano no fue para nada bueno. Harry Kane salvó a los teutones con dos goles, uno en un cabezazo formidable y en un penal revisado por el VAR que todavía genera dudas.

Tirado por la banda izquierda, ‘Lucho’ no pudo generar impacto y recibió duros puntajes en periódicos alemanes, especialmente del Diario Bild que le puso un 4 sobre 5. Vale la pena acotar que, en dicho medio, el puntaje va hasta 5, siendo 1 el mejor puntuado, y 5, el peor calificado.

‘LUCHO’ DÍAZ NO PESÓ EN LA VICTORIA DEL BAYERN MÚNICH

Bild afirmó que fue el partido más discreto del colombiano en esta etapa con el Bayern Múnich. No influyó en el marcador ni en oportunidades de gol, más allá de un disparo que tuvo a lo largo de los 90 minutos. El medio alemán fue el más duro, pues, SofaScore lo premió con un puntaje aceptable.

A Luis Díaz lo salvan en SofaScore con un 7,2. Un mejor puntaje que Manuel Neuer, Lennart Karl, Michael Olise, Tom Bischof, Raphael Guerreiro y Minjae Kim. El guajiro tuvo tres pases claves, un remate y un pase largo acertado. Intentó ocho regates y solo ganó dos y perdió 15 balones. En temas defensivos recuperó tres pelotas, ganó dos balones de 12 posibles.

El colombiano quedó en una lista de cuatro futbolistas con puntaje de 4 de acuerdo con Bild. Solo uno tuvo peor calificación que fue Minjae Kim con un 5 después de la expulsión del defensor central.

Ezequiel Daray, periodista de ESPN desde Alemania afirmó que, “estuve hablando con ‘Lucho’ detrás de cámaras. ‘Lucho’ tuvo una cuando asistió a Olise y de milagro no fue el tercer. Vi un Bayern muy confundido que se encuentra con dos goles rápidos. ‘Lucho’ me decía después del partido, ‘quedé cansado’, porque obviamente es un partido que le ha requerido mucho esfuerzo. Vienen jugando sábado, miércoles, sábado, miércoles”.

Luis Díaz tendrá que ganar puntos ante la prensa alemana que se sabe que es demasiado exigente en la Bundesliga ante el Augsburgo y en la Champions League frente al PSV Eindhoven.