Luis Díaz sufriría inesperado adiós en Bayern Múnich: "Tendrá mucha suerte de tenerlo"

El atacante colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda ha engranado en Bayern Múnich de Alemania de una gran manera y esto, en parte, es gracias al entrenador del equipo, el exjugador belga Vincent Jean Kompany, de apenas 39 años.



Kompany confía 100% en el exjugador del Junior de Barranquilla, el cual es uno de los fijos en la titular, ya sea en Bundesliga o en Uefa Champions League. Lucho y su estratega se entienden bien, así no hablen el mismo idioma y así Vincent ya no esté en el terreno de juego.

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¿Kompany y Luis Díaz separan caminos?

Pero la complicidad entre ambas partes podría no durar mucho tiempo, esto porque el director técnico entraría en la mira del Manchester City de la Premier League de Inglaterra, escuadra entrenada por el español Pep Guardiola.



Desde hace un buen tiempo se viene afirmando en el 'viejo continente' que Guardiola dejaría el banquillo del equipo azul de Manchester cuando su contrato finalice, es decir, en junio del año 2027.

¿Luis Díaz tendrá nuevo DT?

"Miro al Bayern, miro a los jugadores y el estilo de fútbol, ​​y creo que, en el caso de Vince, disfruto mucho viéndolos. Creo que son un muy buen equipo", comentó Dunne, en entrevista con Goal.com.



“Parecen estar muy unidos, lo cual es importante para que un entrenador pueda liderar a jugadores de primer nivel en el fútbol mundial, para poder controlar el vestuario y conseguir que todos jueguen como uno quiere", añadió.

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Manchester City iría por pieza clave del Bayern Múnich

Solo el tiempo dirá si el entrenador del colombiano Luis Díaz dejará el club bávaro en un futuro para irse a dirigir al Manchester City.



“Creo que se está pensando mucho en Vincent y pienso que el éxito en la Champions League va a ser importante para ellos esta temporada y probablemente, si no es él el próximo, creo que Kompany estará en el radar del City tal vez dentro de unos años; denle más tiempo para desarrollarse, más tiempo para aprender y entonces creo que van a tener un entrenador extraordinario y el City tendrá mucha suerte de tenerlo", sentenció.



