Luis Díaz va por un nuevo título: hora y cómo VER EN VIVO la final de la Copa de Alemania

El colombiano Luis Fernando Díaz y Bayern Múnich quieren terminar la temporada 2025/2026 con un nuevo título, teniendo en cuenta que este sábado 23 de mayo se enfrentarán con Stuttgart en e estadio Olímpico de Berlín en la gran final de la Copa de Alemania.

Después de lograr el título de la Bundesliga y al no poder superar a París Saint Germain en las semifinales de la UEFA Champions League, el gigante de Baviera pretende cerrar la campaña con una nueva celebración antes de iniciarse el verano europeo en el que muchas de sus figuras disputarán la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones.

Bayern Múnich Vs Stuttgart: hora y cómo VER EN VIVO la final de la Copa de Alemania

La final de la Copa de Alemania entre Bayern Múnich contra Stuttgart, en la que seguramente tendrá participación el colombiano Luis Fernando Díaz, se jugará este sábado 23 de mayo a partir de la 1:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio Olímpico de Berlín.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia por Disney +.

Así llegó Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania

Bayern Múnich clasificó a la final de la Copa de Alemania 2025/2026 luego de superar con un contundente 2-0 a Bayer Leverkusen en la ronda semifinal.

Los dirigidos por Vincent Kompany, además, vencieron en cuartos de final al RB Leipzig con marcador de 2-0.

Así le ha ido a Luis Díaz en la Copa de Alemania

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El colombiano Luis Fernando Díaz, que ha sido una de las figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026, ha disputado cinco partidos, todos como titular, en la Copa de Alemania.

En total, Lucho ha sumado 448 minutos, en los que ha celebrado tres goles y dado una asistencia.