Luis Enrique no se guardó nada contra el Bayern Múnich de Luis Díaz

El partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich quedará en la memoria como uno de los encuentros más vibrantes y espectaculares de los últimos años.

El triunfo 5-4 a favor del conjunto parisino fue una auténtica lluvia de goles, emociones y constantes cambios en el marcador que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos y a Luis Enrique completamente estupefacto con el rendimiento del equipo de Luis Díaz, quien además le marcó golazo para acortar la distancia.

Luis Enrique reconoce la grandeza del Bayern Múnich

El PSG hizo respetar su casa y a pesar de haber comenzado perdiendo sobre el minuto 17 con anotación de Kane, reaccionó con carácter, liderado por su talento ofensivo comandado por Dembelé y Khvicha Kvaratskhelia, quieres encontrando espacios en la defensa alemana y lograron a igualar el compromiso antes del descanso. El 2-2 parcial al término del primer tiempo ya dejaba claro que el espectáculo estaba garantizado.

Para el tiempo complementario se desató otra lluvia de goles que terminó dejando el partido con un marcador de 5-4 en el Parque de los Príncipes, dejando la serie prácticamente abierta para la definición en Alemania.

Las emociones en el Alianz Arena están aseguradas, pero sin duda alguna los hinchas del PSG salieron contentos con el espectáculo deportivo que pudieron ver en la semifinal de ida, pero no solo ellos, sino también el propio Luis Enrique, estratega de la escuadra parisina que sacó pecho al haber enfrentado a un equipo de alto nivel como el Bayern, pero también dejó una advertencia para lo que será el duelo de vuelta.

"Fue un partido con dos equipos que saben atacar, que no se hacen muchas preguntas. Esto es una semifinal de la Liga de Campeones y sabemos que el Bayern es un gran equipo. Nosotros también lo somos. Estamos contentos con el resultado, aunque es como si con el 5-2 hubiéramos parado de jugar (antes de los dos últimos tantos del Bayern, que dejaron el marcador en 5-4). Ha sido un partido increíble y ahora vamos a ir a Múnich en busca de otra victoria para clasificarnos. Tendremos que estar concentrados. No vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a atacar y ellos también, así que creo que será un bello segundo partido".

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¿Cuándo será el partido de vuelta entre PSG vs Bayern Múnich?

El partido de vuelta de la ronda semifinal en la UEFA Champions League entre Bayern Múnich y París Saint Germain se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

El encuentro tendrá sede en el Allianz Arena de Múnich y se podrá VER EN VIVO en Colombia por la señal de Disney + y ESPN.

Marquinhos elogió a Luis Díaz

Tras el encuentro, Marquinhos explicó lo complejo que fue enfrentarlo durante toda la noche: “Luis es un campeón, lo he visto de la época de Liverpool, de Colombia, yo lo sé, la rivalidad que tuve ahí, en uno contra uno es muy difícil, todavía con una amarilla que fue muy duro el árbitro con el primer tiempo, una falta donde no tenía cobertura”, afirmó el zaguero.