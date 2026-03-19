Luis Javier Suárez gana pretendientes: pagarán más de 80 millones de euros

El delantero colombiano Luis Javier Suárez no deja de sorprender por su brillante rendimiento en la temporada 2025/2026 con la camiseta del Sporting CP. En su primera campaña con el equipo de Portugal, Suárez registra 23 anotaciones, además está luchando por el título de la liga local y clasificó con su equipo a los cuartos de final de la Champions League.

Los buenos números de Suárez ya han llamado la atención de importantes clubes de Europa, que lo ven como un potencial refuerzo para la próxima temporada.

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Liverpool y Newcastle quieren a Luis Suárez

Gracias a su buen rendimiento, Luis Javier Suárez entró al radar de históricos equipos de la Premier League como Liverpool y Newcastle United.

Liverpool buscaría al colombiano como una alternativa en el frente de ataque, teniendo en cuenta que la incorporación del sueco Alexander Isak no ha resultado como se esperaba ante las lesiones sufridas por el atacante europeo.

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Por otro lado, Newcastle trataría de hacer valer su nuevo potencial económico para quedarse con Luis Suárez, ya que en la actualidad no tiene una referencia clara en la parte ofensiva.

Liverpool y Newcastle pagarían más de 80 millones por Luis Suárez

Teniendo en cuenta que Luis Javier Suárez tiene contrato con Sporting CP hasta junio de 2030, cualquier equipo interesado en sus servicios deberá pagar la cláusula de rescisión.

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Según se conoció, el club de Lisboa estableció que la cláusula de rescisión del contrato de Suárez está establecida en 80 millones de euros.

Ante esta situación, el equipo que pretenda los servicios del colombiano debería pagar, como mínimo, dicha cifra, pero teniendo en cuenta los buenos números en la temporada, la cifra de un posible traspaso aumentaría.