Luis Javier Suárez sufre nuevo revés en Portugal: cedió terreno en importante premio

Hace unos meses, Luis Javier Suárez era sin duda alguna el mejor delantero de la liga de Portugal, y, tal vez, el mejor colombiano de la temporada junto con Luis Fernando Díaz Marulanda. Llegó la Fecha FIFA con la Selección Colombia y todo se vino abajo con el presente del samario del Sporting Lisboa.

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Y es que, a partir de esas dos caídas de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo depositándole la confianza a Luis Javier Suárez, todo se complicó para el colombiano. Sporting Lisboa ha cedido territorio en la pelea con el Benfica y el Porto por las primeras posiciones y ya le queda difícil sellar un nuevo título.

La cosa es que el atacante ex Almería de España ha perdido posiciones como goleador de la Liga de Portugal y eso empieza a llamar la atención a la espera de pocas jornadas para que termine la competencia en su primera temporada junto con los ‘Leones’.

LA TABLA DE GOLEADORES: LUIS JAVIER SUÁREZ SACA MÍNIMAS VENTAJAS

Desde que el colombiano volvió a la Primeira Liga, el delantero bajó su nivel. Ya lleva ocho partidos sin marcar goles, una racha normal de los atacantes, pero esto le ha hecho perder terreno en la tabla de goleadores y un golpetazo también en la clasificación con el Sporting. Ya es tercero a falta de cuatro partidos para acabar el rentado local.

En la última fecha de la Primeira Liga, Luis Suárez fue suplente y entró en el segundo tiempo. No pudo reportarse con una anotación y empieza a ceder terreno en la tabla individual de los goleadores. Suma ya 24 tantos en 28 encuentros, mientras que Vangelis Pavlidis, delantero griego del Benfica tiene 21 goles marcados.

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Aunque la distancia es corta de solo tres tantos de diferencia, el liderato en ese componente sigue siendo de Luis Javier Suárez que quiere seguir dando de qué hablar. Rui Borges lo dejó como suplente, pero se espera que pueda regresar en la siguiente jornada cuando el Sporting Lisboa reciba al Tondela.

En ese orden de ideas, la necesidad para Luis Javier Suárez es poder revertir esta mala racha y volver a marcar goles para sacar grandes distancias frente a Vangelis Pavlidis que es un atacante inamovible. El colombiano pudo haber sacado más diferencias si hubiese marcado un penal en el clásico ante el Benfica.

LUIS JAVIER SUÁREZ SE JUEGA SU PRIMER TÍTULO EN EUROPA

Aunque la Primeira Liga ya parece definida y el Porto quedaría campeón si consigue una victoria en la siguiente fecha, Luis Javier Suárez compite para ganar su primer título en suelo europeo por la Copa de Portugal cuando enfrenten en la final al Torreense.

Todavía no hay una fecha definitiva sobre esta final, pero todo parece indicar que sería el 24 de mayo. Esta será la jornada ideal para que Luis Javier Suárez se consagre campeón marcando goles ante un club de una categoría inferior frente al Sporting Lisboa.

De igual forma, Luis Javier Suárez espera llegar lejos en la tabla de goleadores sacando aún más diferencias en el frente a frente con Vangelis Pavlidis que lo sigue con tres goles menos. Habrá que esperar qué puede llegar a suceder en las próximas fechas con la pelea por quedarse con esa posición como artillero.

A MEJORAR NÚMEROS PARA SER LA CARTA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Queda mes y medio para que inicie el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Néstor Lorenzo tendrá que llamar a los mejores 26 jugadores para intentar llegar lejos en el certamen mundialista. Luis Javier Suárez parte como favorito en la pelea por ser el ‘9’ titular frente a Jhon Córdoba.

El tema es que, Jhon Córdoba sigue dulce en Rusia con goles en cada partido en el Krasnodar, mientras que Luis Javier Suárez está pasando por una mala racha de resultados que no le han permitido volver a marcar. Además, hay dudas en su presente por la suplencia que le dio Rui Borges en el anterior partido contra AVS.