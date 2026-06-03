¿Luis Javier Suárez cambia de equipo en Europa? Ya tendría acuerdo

El delantero colombiano Luis Javier Suárez tuvo una brillante temporada 2025/2026 al haber anotado 34 goles con la camiseta de Sporting CP y además convertirse en el máximo goleador de la primera división de Portugal.

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Lo hecho por Suárez le sirvió para entrar al radar de importantes clubes de Europa, que lo ven como un potencial fichaje de cara a la campaña 2026/2027.

Luis Javier Suárez tendría acuerdo con Fenerbahçe

Este miércoles 3 de junio, el periodista Fabrizio Romano sorprendió al dar a conocer que Luis Javier Suárez ya tendría un acuerdo en términos personales para liderar el proyecto deportivo del Fenerbahçe de Turquía.

Según Romano, la llegada de Suárez al gigante turco depende de la victoria de Hakan Safi, quien es candidato para ser nuevo presidente del club.

"Luís Suárez ha alcanzado ahora un acuerdo sobre términos personales con el proyecto de Fenerbahçe respaldado por el candidato presidencial Hakan Safi", explicó el periodista.

"El traspaso sigue condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días — y al acuerdo sobre la compensación con Sporting CP", agregó.

¿Cuánto pagaría Fenerbahçe por Luis Suárez?

A pesar del supuesto acuerdo en términos personales, el Fenerbahçe deberá pagar una importante suma de compensación al Sporting CP para hacerse con los servicios de Luis Javier Suárez.

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Y es que el atacante tiene contrato con el club portugués hasta junio de 2030.

Según se ha informado, Sporting CP estableció una cláusula de 80 millones de euros por Luis Javier Suárez, por lo que cualquier equipo que requiera sus servicios deberá pagar, como mínimo, dicha cifra.