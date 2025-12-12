Luis Ramos se olvida de América y confirmó su nuevo club: hubo portazo

Antes de que acabara la Liga BetPlay 2025-II para el América de Cali ya se estaba hablando de las posibles salidas que iba a tener la institución para el siguiente año. Andrés Muñoz de Zona Libre de Humo afirmó que David González no tendría en cuenta a Andrés Mosquera Guardia, Daniel Bocanegra, Joel Graterol, Santiago Silva, Luis Alejandro Paz, Sebastián Navarro, Franco Leys, Manuel Caicedo y Luis Ramos que estaba en duda.

Efectivamente, este jueves 11 de diciembre se confirmó que el peruano Luis Alejandro Ramos no iba a seguir dentro de la institución. En pasados meses se hablaba del interés de Universitario de Deportes en fichar al delantero. América de Cali también pretendió mantenerlo.

De hecho, Luis Ramos estaba tan comprometido con el club escarlata que decidió comunicarle a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que no lo convocaran para la Fecha FIFA de noviembre, dado que estaba en medio de la competencia con el América de Cali.

EL DESTINO DE LUIS RAMOS DESPUÉS DE SALIR DEL AMÉRICA DE CALI

Por medio de un comunicado, América despidió a Luis Ramos con el siguiente mensaje, “el atacante peruano Luis Ramos finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera profesional”.

Con eso en mente, Luis Ramos no demoró en conseguir equipo. Regresará a Perú, pero dio un portazo grande para la liga local firmando con un club que entró en la pelea por quedarse con sus servicios en las últimas horas. Se esperaba que el delantero llegara a Universitario de Deportes, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos.

La ‘U’ estaba más pendiente de la salida de Jorge Fossati que de cualquier otra cosa. No cerraron el fichaje de Luis Ramos que firmó con un rival directo del cuadro universitario. Jugará con Alianza Lima como el reemplazo de un referente de la institución como lo es Hernán Barcos que dejó a la institución.

América no llegó a un acuerdo para renovar su préstamo y el peruano tendría que regresar al Cusco FC que es el dueño de los derechos deportivos del futbolista. Sin embargo, Alianza Lima se avispó y ya aseguró al atacante para el 2026.

LA COMPETENCIA QUE TENDRÁ LUIS RAMOS EN EL ALIANZA LIMA

Con su salida, el América ya piensa en un reemplazo que todo parece indicar que será Luciano Pons. El delantero argentino de Atlético Bucaramanga es el nuevo objetivo escarlata. Por su parte, Luis Ramos tendrá que competir con un referente del fútbol peruano en Alianza Lima como lo es Paolo Guerrero.

Tras la salida de Hernán Barcos, habrá que ver con qué delantero saldrá el nuevo cuerpo técnico de Alianza Lima. Si alineará a Luis Ramos que es presente y futuro de la selección peruana o si optan por la veteranía de Paolo Guerrero que no piensa en su retiro todavía.