Luis Sinisterra se perdería lo que resta del 2026: Cruzeiro dio reporte negativo

Sin duda alguna, Luis Sinisterra tenía un futuro más que prometedor desde sus comienzos. Firmó con distintos clubes de la Premier League y fue convocado a la Selección Colombia en algunas fechas FIFA y en competencias oficiales. Las lesiones han mermado el presente y el futuro del extremo.

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Tras su paso en Inglaterra, Luis Sinisterra firmó con el Cruzeiro de Brasil. Infortunadamente en el Brasileirao no ha podido tener la continuidad esperada, pero de igual forma, el equipo de Belo Horizonte mantuvo al colombiano que tenía que regresar al Bournemouth por el final del préstamo.

Contra Botafogo, Luis Sinisterra volvió a caer por una nueva lesión y se conoció lo peor con el futuro del colombiano que poco a poco venía regresando a la disciplina del Cruzeiro sumando cada vez más minutos en cancha como titular o ingresando en los segundos tiempos.

CRUZEIRO DIO A CONOCER LA LESIÓN DE LUIS SINISTERRA

En una jugada puntual en el partido contra Botafogo, Luis Sinisterra sintió un pinchazo. Una nueva lesión muscular que iba a incidir bastante en el futuro del oriundo de Santander de Quilichao, Cauca. Las lesiones han vuelto a atacar al ex Leeds United.

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Cruzeiro escribió en sus redes sociales que, “Sinisterra fue sometido a exámenes, este lunes, que diagnosticaron una importante lesión en el muslo izquierdo. Debido a la complejidad del caso, el club realizará nuevos exámenes en los próximos días para definir el tratamiento a seguir”.

El tema es que, todo parece indicar que la lesión sería más delicada de lo esperado. Según el medio Central da Toca y Samuca TV, el extremo colombiano estaría afuera de las canchas por más de seis meses, perdiéndose así lo que resta del Brasileirao.

LUIS SINISTERRA TENDRÁ QUE PASAR POR EL QUIRÓFANO

Este mismo medio citado indicó que los exámenes determinan que Luis Sinisterra tendrá que ser operado y que estaría afuera por un tiempo prolongado, seguramente, no estará en cancha durante los próximos seis meses.

Samuel Venâncio de Central da Toca infirmó que, “la lesión de Sinisterra se produjo en una zona donde nunca se había lesionado en toda su carrera. Es una lesión grave que afecta a una parte del muslo, concretamente al tendón. Sinisterra necesitará cirugía. Cuando se produce una lesión muscular que requiere tratamiento quirúrgico, significa que la lesión es extremadamente grave. Es poco probable que Sinisterra juegue este año".

Además, señaló que, “es una lesión muy importante. Sinisterra, desde que había vuelto a jugar con cierta frecuencia, había cambiado todos sus hábitos, en cuanto a alimentación y sueño. Cruzeiro le había hecho un examen que contribuía negativamente a que sufriera lesiones recurrentes. Pero esta, ahora, es una lesión que no había tenido en su carrera, en una parte del cuerpo que nunca se había lesionado, y el diagnóstico es el peor posible”.

CRUZEIRO PIERDE LA PACIENCIA CON LUIS SINISTERRA

Aunque la idea de Cruzeiro era continuar con el préstamo de Luis Sinisterra, esta última lesión parece poner en dudas la decisión que tomaron en la institución brasileña con la continuidad del extremo colombiano. Esta es una lesión novedosa que nunca había tenido Sinisterra, pero ya es la quinta en Brasil.

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Desde que llegó a Belo Horizonte, el historial de lesiones no ha sido para nada bueno para Luis Sinisterra. Tuvo una distensión muscular en septiembre de 2025, luego una lesión en el muslo y un edema, todo en ese año. Por su parte, en 2026 reincidió con un tema del muslo y fue intervenido quirúrgicamente.

Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar Cruzeiro con el futuro de Luis Sinisterra, pero las lesiones y su historial ya empieza a dar de qué hablar en medio del Brasileirao.