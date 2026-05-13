Luis Suárez dio golpe histórico en Portugal: superó importante récord de Falcao

Sin duda alguna, el fútbol colombiano sigue dando de qué hablar en las mejores ligas de Europa con importantes desempeños de algunos jugadores como Luis Javier Suárez, Luis Fernando Díaz, Jhon Córdoba, entre otros. Antes del Mundial, los registros de Suárez siguen convenciendo a Néstor Lorenzo.

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Luis Javier Suárez estará dentro de la convocatoria oficial de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo en el Mundial de 2026. El delantero sigue dando de qué hablar en la temporada con el Sporting Lisboa con goles y asistencias que lo dejan en la parte alta de la tabla de goleadores de la Primeira Liga.

De hecho, gracias a esa racha en la que está y a esos 27 goles que ha marcado en la liga local durante su primera etapa en la Primeira Liga, el samario logró superar nada más ni nada menos que a Jackson Martínez y Radamel Falcao García, justamente, ambos brillaron con el Porto.

LOS RÉCORDS DE LUIS JAVIER SUÁREZ EN PORTUGAL: SUPERÓ A FALCAO Y JACKSON MARTÍNEZ

Las primeras temporadas al parecer siempre son las mejores para los colombianos en Portugal y así lo ha confirmado Luis Javier Suárez en su primer año como jugador del Sporting Lisboa. Ya suma 27 goles y ‘olvidó’ los registros en sus primeras temporadas de Falcao García y de Jackson Martínez.

Evidentemente, el registro goleador de Luis Javier Suárez se hace cada vez más fuerte en la liga portuguesa tras su gol ante el Río Ave en la fecha pasada. En la temporada 2009-2010, Falcao García jugó 28 partidos con el Porto y marcó 25 anotaciones para ponerse en la parte alta de los colombianos en suelo luso.

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Ese registro no duró mucho, pues, Jackson Martínez firmó con el Porto en la temporada 2012-2013 y en su primer año logró disputar 30 partidos y marcó 26 goles en la liga local. Luis Javier Suárez superó a los dos en un mismo torneo con 27 tantos que lo dejan como el colombiano con mejores registros goleadores.

Una cifra difícil de sobrepasar y que mantiene a Luis Suárez en la parte alta. El podio lo completa Falcao. Sin embargo, sí hay algo en el que Jackson Martínez supera a Suárez.

LUIS JAVIER SUÁREZ TENDRÁ QUE SUPERAR A JACKSON MARTÍNEZ COMO GOLEADOR EN TODAS LAS COMPETENCIAS

Aunque el samario ya superó al ‘Tigre’ y a Jackson Martínez en la Primeira Liga, todavía le falta vencer al exdelantero chocoano. Luis Javier Suárez también venció los 34 goles de Falcao en todas las competencias en su primera temporada en Portugal. Suárez lleva 36 tantos convertidos y dejó atrás los registros del ahora, delantero de Millonarios.

Sin embargo, todavía no supera el mejor registro goleador de Falcao García que fue en su segunda temporada con Porto cuando anotó 38 tantos en todas las competencias. A Luis Suárez también le toca dejar atrás la marca de Jackson Martínez en su primer año marcando 38 goles. A Suárez le queda una fecha de la Primeira Liga y una final de la Copa de Portugal para superarlos.

EL INTERÉS DE LA PREMIER LEAGUE POR LUIS JAVIER SUÁREZ

Por estos buenos números de ‘Lucho’ Suárez en su primera temporada en Portugal, ya hay clubes de Europa que están pendientes en contratar al delantero de 27 goles. La Premier League sería la liga que quiere llevarse al delantero colombiano con dos clubes.

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El primero es el Newcastle United que buscaría negociar con el Sporting Lisboa, y el otro es nada más ni nada menos que el Liverpool. Ambos conjuntos siguen pensando en el colombiano, pero el club portugués no quiere perder al delantero samario por nada del mundo.

Sporting Lisboa no soltaría a Luis Javier Suárez por menos de 80 millones de euros que es el valor de su cláusula de rescisión. El atacante samario espera terminar de la mejor forma la temporada con el club luso y pensará en el Mundial que, seguramente, cambiará su valor en el mercado y aumentará el interés de clubes en contratarlo.