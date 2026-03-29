Luis Suárez está en la mira de Arabia Saudita; Sporting toma medidas

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue sumando pretendientes, gracias a su destacado rendimiento en la temporada 2025-2026 con la camiseta del Sporting de Lisboa.

Después de haber anotado 33 goles en 42 partidos jugados de la temporadas, teniendo en cuenta todas las competencias, se dio a conocer que importantes clubes de la Premier League como Liverpool y Newcastle estarían siguiendo al atacante samario al considerarlo como un potencial fichajes.

Arabia Saudita se fija en Luis Suárez

Sin embargo, en las últimas horas se ha informado que por Luis Javier Suárez se sumaría un importante y millonario pretendiente.

Se trata de los clubes de Arabia Saudita, que ya han puesto sus ojos en el delantero de la Selección Colombia, a quien consideran un objetivo para seguir potenciando el fútbol de Medio Oriente.

Según A Bola, los clubes saudíes, con el potencial para realizar grandes e importantes ofertas, ya han empezado a demostrar su interés por Suárez de cara al mercado de fichajes del próximo verano.

Sporting protegen a Luis Suárez

Teniendo en cuenta su buen rendimiento, se espera que Luis Javier Suárez sea uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes, el cual podría depender también de lo que haga con la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

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Sin embargo, el Sporting tienen cierta tranquilidad y apuntan a retener al atacante, teniendo en cuenta la cláusula de 80 millones de euros que se estableció en su contrato, el cual está pactado hasta 2030.

De esta manera, el club de Lisboa espera conservar a Suárez o en caso de negociarlo lograr una ganancia superior a los 80 millones de euros, la cual sería mucho mejor a los casi 27 millones de euros que invirtieron para su fichaje.