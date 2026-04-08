Sporting de Lisboa de Portugal, el martes 7 de abril, recibió a Arsenal de la Premier League de Inglaterra por el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League.



El duelo estuvo apretado de principio a fin. Cada club guardaba precauciones para no dar ventajas en defensa. El cotejo se acababa, el resultado final iba a ser 0 a 0, pero al último minuto Arsenal dio la estocada definitiva.

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Ganó Arsenal

Kai Havertz, al 90+1, apareció para darle el triunfo a su equipo y acercarlo a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Tras el partido, el colombiano Luis Javier Suárez habló ante la prensa y contó el motivo por el cual el conjunto británico ganó.



El atacante, que estaría en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, dijo con sinceridad que Arsenal se llevó la victoria para su casa porque fue más efectivo que Sporting de Lisboa.

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Palabras de Lucho

“El partido se desarrolló como esperábamos. Fue difícil, sabíamos que podíamos reaccionar, pero al final ganó el equipo más efectivo”, aseguró, en palabras recogidas por As Colombia.



“Estamos acostumbrados a jugar así, contra rivales muy físicos: fue igual contra la Juventus, el Bayern Múnich, el PSG, pero el equipo tuvo buen manejo del balón. Nos faltó velocidad en los pases y fue difícil definir, por eso ganaron ellos", añadió.

Marcar siempre

Luis Javier Suárez resaltó la importancia de marcar goles en partidos de la importancia de una eliminatoria directa de Liga de Campeones de Europa. Para el duelo de vuelta, esto lo deberá corregir el conjunto luso.



“Hay un disparo de Maxi que da en el poste justo al principio. Sí. Fue difícil definir, marcar goles, y eso es muy importante en estos partidos. Cuando no marcas, cualquier equipo te puede exigir responsabilidades, y eso fue lo que nos pasó”, señaló.



“Siempre creemos. Este equipo se caracteriza por eso; nunca damos por perdido ningún partido. Sabemos que será un partido difícil. Queremos pasar a la siguiente fase”, sentenció sobre la vuelta en suelo inglés.



