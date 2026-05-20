Millonarios FC de Bogotá empató 1 a 1 en condición de visitante con Sao Paulo de Brasil por un partido correspondiente a la quinta jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana.



El equipo azul de la capital del país se pudo llevar la victoria por 2 goles a 1, pero pocos minutos antes del final del encuentro, el delantero argentino Rodrigo Contreras desperdició un disparo desde el punto penal.

Lea también Posición y cuentas de Millonarios tras empatar con Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Un empate que duele

Tras el juego, varios jugadores del conjunto embajador, como era de esperarse, se pronunciaron en zona mixta y uno de ellos, precisamente, fue el experimentado mediocampista David Mackalister Silva Mosquera.



El exjugador del Deportes Tolima manifestó que todo el tiempo se mantuvo la creencia en el equipo y la obtención de los tres puntos. Sin embargo, como bien se plasmó en el marcador final, indicó que, lamentablemente, la victoria se escapó.

Lea también Millonarios desperdició penal y empató con Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Palabras del referente de Millonarios

“Creíamos en nosotros y en que nos podíamos llevar los 3 puntos, pero lastimosamente se nos van”, aseguró el jugador, que todavía no define qué sucederá con su futuro cercano.

Otro de los que se pronunció, pero no en zona mixta, fue el arquero Diego Novoa. El portero tuvo responsabilidad en el gol de Sao Paulo, que fue marcado por el mediocampista ofensivo Luciano.

Novoa se pronunció

“Siento mucho lo que pasó, me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justificar esa jugada; en mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezclas tus sentimientos, duele mucho más”, dijo en su cuenta



“Le pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos y de paso les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego; por poco y nos llevamos la victoria. Los admiro y jamás duden de mi entrega; estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores. Hoy tuve un error y me duele mucho que pasara en este juego tan importante; una vez más mil y mil disculpas”, añadió.









