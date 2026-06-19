Malentendido con el contrato de figura en Millonarios

Millonarios vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano ya que se dio a conocer que, en medio del mercado de fichajes, habría un mal entendido con uno de los contratos de una de las figuras del club.

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Según se dio a conocer, el experimentado defensor de 32 años, Sergio Mosquera, no tendría contrato con el cuadro 'embajador' hasta junio de la presente temporada, sino que sería más extenso, una noticia que divide opiniones en los fanáticos del equipo.

Sergio Mosquera se quedaría más tiempo en Millonarios

Millonarios dio inicio a su respectiva pretemporada en plena época mundialista y junto con ello también se empezaron a dar los primeros movimientos en cuanto a la reestructuración de la plantilla de jugadores, en donde ya se dieron a conocer las primeras salidas de la institución.

La tarea que tiene Fabián Bustos por delante no es para nada sencilla, pero de la mano de Ariel Michaloutsos se está buscando lo mejor para el equipo y en donde parte de ello sería la continuidad de Sergio Mosquera.

A inicios de la temporada 2026, el defensor central sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor en uno de sus mejores momentos con el cuadro 'embajador', lo que lo dejó por fuera por varios meses y junto con ello se comenzó a hablar sobre su posible salida.

Sin embargo, recientemente se dio que, aunque Mosquera todavía no se encuentra 100% recuperado, no saldría del equipo por lo pronto, ya que cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2026.

¿Cómo le ha ido a Sergio Mosquera con Millonarios?

El central paisa arribó justamente desde Nacional a Millonarios en el cierre de la temporada 2024 y ha conseguido sumar 53 partidos, más de 4.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales se ha podido reportar con 1 gol y 1 asistencia

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Bajas confirmadas en Millonarios

Fabián Bustos tiene el compromiso y objetivo de coronarse campeón con Millonarios, es por ello que en plena reestructuración del equipo ya se confirmó que no continuaría con Diego Novoa, José Cabezas Hurtado, Nicolás Giraldo y Álex Castro. pero junto con esta trascendental decisión también llega la obligación de comenzar a llenar estos cupos con nuevas contrataciones.