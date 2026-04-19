Manchester City venció a Arsenal y apretó la disputa del título de la Premier League

Manchester City dio un golpe clave en la pelea por la Premier League al imponerse 2-1 al Arsenal en el Etihad Stadium, en un duelo que puede marcar el destino del título a falta de pocas jornadas.

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El resultado deja al Arsenal en la cima con 70 puntos, pero con apenas tres de ventaja sobre el City, que suma 67 y además tiene un partido pendiente, lo que mantiene la lucha completamente abierta en la recta final del campeonato.

Resumen de Manchester City 2-1 Arsenal

El inicio fue frenético y lleno de emociones. Apenas a los cuatro minutos, un error de David Raya estuvo cerca de costarle caro al Arsenal, mientras que el City avisaba con insistencia, especialmente con un activo Rayan Cherki.

Fue precisamente el francés quien abrió el marcador cerca del cuarto de hora, tras una jugada que nació de un mal despeje y que terminó con una gran definición dentro del área, imposible para el guardameta visitante.

Sin embargo, la reacción del Arsenal fue inmediata. Un error de Gianluigi Donnarumma, presionado por Kai Havertz tras un saque de banda, permitió que el balón terminara en el fondo de la red para el empate casi instantáneo.

El partido entró en una dinámica de ida y vuelta, con ocasiones para ambos lados. Declan Rice salvó al Arsenal en una acción clara, mientras que el City también generaba peligro constante en campo rival.

En la segunda mitad emergió la figura de Erling Haaland, quien hasta entonces había pasado desapercibido. Primero avisó con un remate al palo y luego, pasada la hora de juego, apareció en el momento clave.

Tras una jugada en la que el balón quedó suelto en el área, Haaland ganó la espalda de la defensa y sacó un potente remate de zurda que venció a Raya para el 2-1 definitivo.

El Arsenal intentó reaccionar en el tramo final, pero se encontró con la falta de eficacia y con un City sólido que supo sostener la ventaja. Incluso, en el tiempo añadido, Havertz tuvo el empate con un cabezazo que se fue por encima.

Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola queda en una posición inmejorable para pelear el título, mientras que el Arsenal, que aún depende de sí mismo, comienza a sentir la presión en un cierre de temporada que se le ha hecho cuesta arriba.