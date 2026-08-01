Manchester United confirmó fichaje colombiano: ya debutó y se ganó a la afición

La Premier League es la competencia más importante del mundo y es un país que ha sido provechoso para las joyas de Colombia y otros jugadores con mayor trayectoria internacional como actualmente Daniel Muñoz o Jefferson Lerma con el Crystal Palace.

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En el Manchester United han pasado Radamel Falcao García, Mateo Mejía de corto paso y con un partido con el equipo de mayores en un amistoso y ahora Cristian Orozco espera escalar en la plantilla con apenas 18 años. El mediocampista de Fortaleza había dejado buenas sensaciones en la Selección Colombia Sub-15 y Sub-17.

A finales del 2025, Manchester United llegó a un acuerdo con Fortaleza para el fichaje de Cristian Orozco, volante de Valledupar que debía esperar a cumplir los 18 años para poder viajar a Inglaterra y sumarse al club británico. Como era de esperarse, tendrá que ganarse su lugar en las divisiones menores primero.

CRISTIAN OROZCO DEBUTÓ CON EL MANCHESTER UNITED: PRIMERAS IMÁGENES EN INGLATERRA

Manchester United tuvo en cuenta a Cristian Orozco en la pretemporada, pero el volante colombiano formó parte del equipo Sub-21 sumando sus primeros minutos en un amistoso contra el Altrincham FC, equipo de la quinta división de Inglaterra. Orozco fue suplente y entró a falta de un tramo corto para finalizar el compromiso.

Una derrota del Manchester United en las primeras sensaciones de Cristian Orozco que lució el dorsal ‘17’ en su espalda. El colombiano se ganó a la afición de los ‘Red Devils’ al dejar buenas impresiones. De hecho, cuando terminó el partido, hinchas se acercaron al ex Fortaleza para firmar autógrafos.

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Todavía falta que el Manchester United presente oficialmente a sus fichajes, entre ellos, Cristian Orozco. Ese evento sería entre el martes y miércoles de comienzos del mes de agosto. El colombiano espera su momento, pero es consciente que tendrá que ganarse primero el lugar en el equipo Sub-21 antes de jugar con el de mayores.

¿POR QUÉ CRISTIAN OROZCO FUE FICHADO POR EL MANCHESTER UNITED?

Cristian Orozco fue fichado por el Manchester United y después de llegar al acuerdo, el periodista Ben Jacobs dio las razones de por qué el cuadro inglés se quedó con el colombiano del Fortaleza. Explicó que fue un deseo de los directivos de la institución.

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En el programa The United Stand, Ben Jacobs afirmó que, “fue una decisión impulsada por Christopher Vivell y, en general, existe el deseo de la directiva del Manchester United de entrar en mercados nuevos y, en cierta medida, emergentes”.

Además, indicó que también pasa por la proyección que tiene, y hasta lo comparó nada más ni nada menos que con Claude Makélelé, “es un jugador con futuro, pero tiene muchos atributos que lo hacen destacar ahora mismo: tenas, rápido, recuperador de balones y con gran capacidad para penetrar los espacios”.