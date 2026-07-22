Manchester United quiere a titular de la Selección Colombia

Manchester United de la Premier League de Inglaterra, uno de los clubes más importantes de Europa, estaría interesado en contratar a un jugador de la Selección Colombia de Mayores.

¿Lucumí al United?

El equipo rojo tendría en carpeta al defensa central Jhon Lucumí, que milita en el Bologna de la Serie A de Italia. El caleño tiene 28 años y suena en otros equipos del viejo continente.



“El Manchester United se ha sumado a la carrera por el central del Bolonia Jhon Lucumí, convirtiéndose en el último club en mostrar interés en él. Manchester United ha ‘hecho un movimiento’ por el jugador de 28 años, quien durante mucho tiempo ha sido vinculado con una posible salida del club italiano”, reseñó Sport Witness.

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¿Se concretará el fichaje?

Manchester United, que tuvo un aceptable rendimiento en la temporada inmediatamente anterior, espera cerrar un muy buen mercado de fichajes para poder pelear el título de la siempre emocionante y complicada Premier League.



Los próximos días serán más que importantes para conocer si Jhon Lucumí terminará siendo fichado o no por el Manchester United. Si esto se concreta, sería un salto más que importante para el jugador.

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Lucumí destacó con la Selección

Jhon Janer Lucumí Bonilla, como bien se sabe, estuvo con la Selección Colombia en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



La tricolor quedó eliminada en la fase de los octavos de final, en territorio canadiense, a manos de la selección de Suiza. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo perdió en penales ante los europeos.