Este miércoles 22 de abril, Bayern Múnich se vio las caras con Bayer Leverkusen por las semifinales de la DFB Pokal. En el papel, el equipo del colombiano Luis Díaz pintaba para llevarse el triunfo.



Y bien, lo anterior terminó pasando. El equipo dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany ganó por 2 goles a 0. Harry Kane marcó el primer tanto y Luis Fernando Díaz anotó el segundo.

Neuer y su declaración

Y precisamente sobre Lucho y los compañeros en ataque del cafetero, hizo referencia tras el compromiso el experimentado portero Manuel Neuer. El guardameta dijo que el club pudo haber anotado más goles.



“Echaba de menos Berlín. Los partidos allí siempre fueron espectaculares. Es un día histórico para todo el club. Mi rival en la otra portería hizo paradas fantásticas hoy; sin duda podríamos haber marcado más goles. Fue una gran motivación para mí hacer esa parada crucial. Incluso logré desviar el balón al palo”, manifestó.

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Luchar en todos los frentes

“Lo importante es que seguimos en la lucha en todas las competiciones, en ambas copas, y que merecidamente nos hemos proclamado campeones de Alemania. Tenemos que centrarnos en los próximos partidos. Conocemos a nuestro rival en la Champions League. El PSG será un reto duro y difícil, pero estamos preparados”, añadió.



Bayern Múnich, cabe mencionar, con su victoria, se terminó metiendo en la final de la DFB Pokal y, sin lugar a dudas, es favorito para levantar el título. El fin de la temporada del conjunto bávaro puede ser muy bueno.

Palabras de Kompany

Tras el duelo ante Leverkusen, también habló Kompany. “Siempre estás concentrado en el próximo partido, pero también estamos disfrutando de este momento. Se trata de títulos, y estamos en la lucha por todos. Lo más importante es que hemos avanzado. Jugamos muy bien en la primera parte: no permitimos nada y creamos ocasiones. En la segunda mitad, el Leverkusen entró bien en el partido. Merecieron estar en nuestra mitad del campo porque jugaron un buen fútbol”, manifestó.