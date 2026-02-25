Marcelo Gallardo ya tendría equipo tras salir de River: gigante de Brasil lo busca

Infortunadamente, el ciclo de Marcelo Gallardo ha tomado un mal camino en los últimos meses. River Plate no logra reaccionar en la Primera División de Argentina en un arranque liguero que deja muy mal parado al cuadro riverplatense afuera del selecto grupo de los ocho primeros del Grupo B.

La última caída frente a Vélez Sarsfield y una seguidilla de partidos sin ganar dejan en jaque a Marcelo Gallardo, que, el lunes 23 de febrero tuvo que dar a conocer la decisión, “anunciar que el jueves será mi último partido. Solo agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este en el cual claramente las cosas no salieron como se proyectaron que salgan”.

River se movió rápido y ya tendría a Eduardo el ‘Chacho’ Coudet como su nuevo técnico después de la salida de Marcelo y, además, tras la negociación con el actual entrenador del Alavés de España. Gallardo tampoco perdió tiempo y ya estaría en la agenda de otro grande del continente.

VASCO DA GAMA QUIERE CONTRATAR A MARCELO GALLARDO

Vélez Sarsfield acabó las ilusiones de Marcelo Gallardo en River Plate después de más de 500 partidos dirigidos y 14 títulos. El ‘Muñeco’, que cuenta con grandes números que le han dado la mano para tomar cualquier cargo en el continente tendría la oportunidad de viajar a Brasil con el gran interés de Vasco da Gama.

Todo tiene sentido, especialmente por la salida de Fernando Diniz, director técnico que hasta hace unos días era el estratega del Vasco da Gama. El cuadro brasileño tendría listo al entrenador argentino como una de las opciones grandes para cubrir el cargo que dejó el campeón de la Copa Libertadores en 2023 con Fluminense.

La información apareció por medio de Ge Globo que pone al argentino como uno de los grandes candidatos para tomar el cargo. Marcelo no es el único, pues, también suenan Artur Jorge, campeón de Libertadores con Botafogo y Renato Gaúcho.

En la semana también sonó Martín Demichelis, pero todo parece indicar que estarían pensando en Marcelo Gallardo y Artur Jorge. De hecho, Ge Globo escribió que estos entrenadores ya cuentan con la aprobación de los directivos de Vasco da Gama.

Sin embargo, avisan que, “la situación de Gallardo tampoco es sencilla. El lunes, el argentino anunció que el partido contra Banfield del próximo jueves será su último al frente de River Plate. Ídolo del club, Gallardo no ha tenido éxito en su segunda etapa al frente del equipo. Contratado en agosto de 2024, no ha ganado ningún título ni se ha clasificado para la Copa Libertadores de este año. La directiva del Vasco no sabe si el entrenador querrá aceptar otro trabajo inmediatamente después de dejar River Plate”.

Además, agregan que los técnicos que tienen en carpeta, “resultan atractivos por su experiencia en torneos internacionales y eliminatorios, dirigiendo a importantes equipos del continente. Internamente, los directivos del club están estudiando la viabilidad financiera de presentar ofertas formales a Artur Jorge o Gallardo, algo que aún no ha sucedido con ninguno de los dos entrenadores”.

DIRIGIRÁ A CUATRO COLOMBIANOS

Marcelo Gallardo tuvo en River Plate en los últimos años a dos jugadores colombianos con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. También coincidió con Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré. En caso de llegar a Vasco da Gama dirigiría a cuatro representantes colombianos.

Si el 'Muñeco' toma esta posibilidad en su futuro inmediato estaría compartiendo con Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas.