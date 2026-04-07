Marino Hinestroza rompe el silencio tras explosiva declaración de Renato Gaúcho

Hace unos días, Renato Gaúcho, director técnico, hizo referencia a Marino Hinestroza y a los demás futbolistas colombianos que entrena en Vasco da Gama de Brasil. El estratega no habló muy bien de los cafeteros.



Renato no se guardó absolutamente nada para decir que los colombianos cometen muchos errores. Señaló que Marino y sus compatriotas deben tener calma a la hora de tomar decisiones.



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Palabras de Renato

"Cometen muchos errores. Lo que más recalco, sobre todo porque yo también fui delantero, es que deben mantener la calma al tomar decisiones, porque la desesperación dentro o cerca del área siempre viene del rival", expresó.



"Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo; no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana", añadió.

La adaptación

El experimentado entrenador también dijo que al futbolista colombiano, así como al ecuatoriano, les cuesta mucho adaptarse al fútbol brasileño. A Marino Hinestroza le ha tomado un trabajo importante adaptarse al balompié del país en cuestión.



"También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Grêmio u otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño. Necesitan mucho tiempo para adaptarse", aseveró.

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Brasil y Colombia

"El fútbol brasileño y el colombiano son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Eso lleva tiempo. Es difícil jugar cada tres días y corregir todo sobre los jugadores. Muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia y Ecuador, y en Brasil tienen estos problemas. Intento corregirlos, pero es un proceso de adaptación, no algo que sucede de la noche a la mañana", sentenció.



Tras esta explosiva declaración de Renato Gaúcho, el mismo Marino Hinestroza, en las últimas horas, rompió el silencio. El exjugador de Atlético Nacional de Medellín, sin miedo, dijo lo siguiente: "Que nadie te haga dudar de tu potencial".



Como era de esperarse, la frase de Marino no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales. Hasta el momento, ningún otro jugador colombiano de Vasco da Gama se ha pronunciado sobre el tema.